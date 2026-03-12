Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 79C-066.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam – Bắc. Khi đến Km51, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe.

Theo thông tin VietNamNet , sáng 12/3, một xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa (Đồng Nai), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm phần cabin, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy khiến nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tấp vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời rời khỏi cabin để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet.

Lực lượng tuần đường trên cao tốc phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông.

Bước đầu, vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Xe tải cháy còn trơ trụi khung sắt. Ảnh: VietNamNet.

Trước đó trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng xảy ra vụ cháy xe tải khiến giao thông ùn ứ. Cụ thể theo báo VNExpress, khoảng 16h (ngày 12/2), xe tải chạy trên cao tốc hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng, khi qua xã Xuân Hòa, tài xế phát hiện khói bốc ra từ cabin. Người này lập tức cho xe tấp vào lề, cùng một số tài xế khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cháy lan sang vạt cỏ khô ven cao tốc. Thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng xe qua khu vực lớn do nhiều người về quê nghỉ Tết khiến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt dập lửa, điều tiết giao thông qua hiện trường. Vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được làm rõ.