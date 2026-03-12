Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đời sống 12/03/2026 14:33

Phát hiện sự cố cháy, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tấp vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời rời khỏi cabin để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin VietNamNet, sáng 12/3, một xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Hòa (Đồng Nai), bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 79C-066.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam – Bắc. Khi đến Km51, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe.

Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tấp vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời rời khỏi cabin để đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm phần cabin, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy khiến nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy.

Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet. 

Lực lượng tuần đường trên cao tốc phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông.

Bước đầu, vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 3
Xe tải cháy còn trơ trụi khung sắt. Ảnh: VietNamNet. 

Trước đó trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng xảy ra vụ cháy xe tải khiến giao thông ùn ứ. Cụ thể theo báo VNExpress, khoảng 16h (ngày 12/2), xe tải chạy trên cao tốc hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng, khi qua xã Xuân Hòa, tài xế phát hiện khói bốc ra từ cabin. Người này lập tức cho xe tấp vào lề, cùng một số tài xế khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cháy lan sang vạt cỏ khô ven cao tốc. Thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng xe qua khu vực lớn do nhiều người về quê nghỉ Tết khiến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt dập lửa, điều tiết giao thông qua hiện trường. Vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được làm rõ.

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một chiếc xe đầu kéo container bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội. Nhờ sự can thiệp kịp thời và hiệp đồng tác chiến nhanh chóng của lực lượng chức năng, đám cháy đã sớm được khống chế.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe cháy xe tải trên cao tốc Cao Tốc Phan Thiết-Dầu Giây

TIN MỚI NHẤT

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Sao quốc tế 15 phút trước
Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Thế giới 19 phút trước
Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút

Cẩm Ly tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm trị bệnh, tinh thần của cô giảm sút

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước
Tá hỏa cô gái bị hoại tử vùng mặt do chần chừ đi viện sau tai nạn

Tá hỏa cô gái bị hoại tử vùng mặt do chần chừ đi viện sau tai nạn

Sức khỏe 1 giờ 20 phút trước
Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần này (14 và 15/3), 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, giàu sang bủa vây, đổi đời Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/3/2026, 3 con giáp nằm trên đống tiền, cá Chép hóa Rồng, vận đỏ bất ngờ, đời sang trang mới

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Nguyên nhân vỉa hè nóng bất thường nóng bất thường 40-50 độ C ở Hà Nội

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 2,6 tấn thực phẩm bẩn đang trên đường đi tiêu thụ

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm

Bé gái 3 tuổi rơi xuống sông sau nhà tử vong thương tâm