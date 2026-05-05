Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Đời sống 05/05/2026 10:02

Ô tô giường nằm đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành (hướng từ TPHCM đi Lâm Đồng) đã tông mạnh vào đuôi xe tải khiến tài xế tử vong, 21 người mắc kẹt trong xe.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 5/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng phường Nhơn Trạch điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế mắc kẹt tử vong.

Vào rạng sáng cùng ngày, xe khách giường nằm do nam tài xế điều khiển chạy trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khi đến đoạn gần nút giao với đường 319 (phường Nhơn Trạch), xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo đang chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bể nát, biến dạng, tài xế mắc kẹt tử vong tại chỗ. Riêng phụ xe khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nhận thấy chiếc ô tô khách do cú tông mạnh phần đầu xe bị hư hỏng không thể mở cửa. Điều này khiến tất cả hành khách mắc kẹt trong xe, nhiều người bị thương.

Phụ xe và nhiều người bị thương sau vụ va chạm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Lực lượng đã triển khai các biện pháp giải cứu 21 người ra khỏi xe khách. Một số người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế khi chạy trên cao tốc trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn giảm, tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phía trước, luôn để ý đèn xe, biển báo và các dấu hiệu bất thường trên đường, không chạy quá tốc độ.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong, hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn

So với ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4-1/5 năm 2025, số vụ tai nạn giảm 33, giảm 18 người chết, giảm 29 người bị thương.

