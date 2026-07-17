Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người không qua khỏi

Đời sống 17/07/2026 10:08

Xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, rơi xuống đường gom, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, sáng 17/7.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, khoảng 0h15 ngày 17-7, vụ tai nạn xe khách xảy ra tại km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang biển số 20C-117.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, xe lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh.

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách chở 32 người. Tài xế cầm lái được xác định là N.V.B. (sinh năm 1983, trú tại Khai Sơn, Thái Nguyên).

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm rất lớn. Khi chạy ra ngoài, họ thấy nhiều người kêu cứu.

Tại hiện trường, ô tô khách đã tông gãy dải hộ lan của cao tốc và lật ngang dưới đường gom dân sinh.

Theo thông tin VietNamNet, nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người không qua khỏi - Ảnh 2
Dải hộ lan cao tốc bị ô tô đâm đổ. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp, và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

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