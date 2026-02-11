Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách biển số tỉnh Gia Lai chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hướng Nam - Bắc.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , sáng 11/2, lãnh đạo Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn trước gần hầm Núi Vung.

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương, đầu xe khách bị hư hại nhẹ.

Khi đến đoạn Km 121 + 100 thuộc xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa thì ô tô khách bất ngờ mất lái, xe loạng choạng rồi quay ngang. Xe khách chỉ dừng lại khi đâm đổ dải phân cách cứng.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có mưa, mặt đường khá trơn.

Ngay sau vụ tại nạn, lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông đã có mặt. Vụ tai nạn khiến hàng trăm xe ô tô kẹt cứng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô. Cụ thể theo VNExpress, khoảng 10h30 ngày 7/2, bốn xe chạy cùng chiều trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khi đến đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hoà, thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn. Một xe đông lạnh chở hải sản bị lật, cá rơi vương vãi trên mặt đường; các xe còn lại hư hỏng, nằm chắn làn xe.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong. Tai nạn khiến giao thông trên tuyến theo hướng từ TP HCM đi Nha Trang ùn tắc kéo dài. "Xe tôi bị kẹt gần 30 phút vẫn chưa thể di chuyển", anh Phú Thể, tài xế mắc kẹt trên cao tốc, cho biết.

Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn. Xe từ TP HCM đi ra Bắc được hướng dẫn ra quốc lộ 1 đi tiếp.