Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng

Đời sống 11/02/2026 10:00

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương, đầu xe khách bị hư hại nhẹ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 11/2, lãnh đạo Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn trước gần hầm Núi Vung.

Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách biển số tỉnh Gia Lai chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn Km 121 + 100 thuộc xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa thì ô tô khách bất ngờ mất lái, xe loạng choạng rồi quay ngang. Xe khách chỉ dừng lại khi đâm đổ dải phân cách cứng.

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương, đầu xe khách bị hư hại nhẹ.

Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng - Ảnh 2
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có mưa, mặt đường khá trơn.

Ngay sau vụ tại nạn, lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông đã có mặt. Vụ tai nạn khiến hàng trăm xe ô tô kẹt cứng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô. Cụ thể theo VNExpress, khoảng 10h30 ngày 7/2, bốn xe chạy cùng chiều trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khi đến đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hoà, thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn. Một xe đông lạnh chở hải sản bị lật, cá rơi vương vãi trên mặt đường; các xe còn lại hư hỏng, nằm chắn làn xe.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong. Tai nạn khiến giao thông trên tuyến theo hướng từ TP HCM đi Nha Trang ùn tắc kéo dài. "Xe tôi bị kẹt gần 30 phút vẫn chưa thể di chuyển", anh Phú Thể, tài xế mắc kẹt trên cao tốc, cho biết.

Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý tuyến đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn. Xe từ TP HCM đi ra Bắc được hướng dẫn ra quốc lộ 1 đi tiếp.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Xe tải tông vào thùng xe đầu kéo bị bẹp rúm. Nam tài xế mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ. Hai tài xế còn lại không bị thương. Qua kiểm tra không có cồn, ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tin mới

TIN MỚI NHẤT

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Tâm sự 8 phút trước
Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết

Hướng dẫn lựa chọn và sơ chế măng khô chuẩn vị, an toàn cho sức khỏe gia đình ngày Tết

Sống khỏe 1 giờ 31 phút trước
Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Sắc tím rực rỡ trên mâm cỗ ngày Tết: Cách làm xôi tím lên màu cực chuẩn, nhìn là muốn ăn ngay

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 46 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Đời sống 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng