Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Khi đến đoạn qua xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách bốc khói, tài xế phát hiện, lập tức điều khiển xe tấp vào lề. Lúc này, trên xe khách có khoảng 30 người.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 4/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đoạn qua xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe khách Việt Tuấn biển số tỉnh Ninh Bình, do ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) cầm lái chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hướng từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Hiện trường xảy ra vụ cháy xe khách. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, phát hiện khói lửa bốc lên, toàn bộ hành khách kịp thời thoát ra ngoài. Xe khách sau đó bị cháy hoàn toàn.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an xã Nam Cam Ranh và đơn vị chức năng hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ, điều tiết giao thông.

Đến 9h sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực trên đã thông suốt.

May mắn tất cả hành khách đều thoát kịp. Chiếc xe cháy rụi trơ khung.

