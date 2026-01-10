Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Đời sống 10/01/2026 11:22

Rạng sáng 10/1, một xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 10/1, một vụ cháy xe khách xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1
Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc - Ảnh: Báo Dân trí

Thời điểm trên, xe khách Ngân Hà biển số 25B-002.xx do tài xế Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu) điều khiển theo hướng Đà Nẵng - Lai Châu bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông.

Phát hiện sự cố, tài xế Thành nhanh chóng tấp xe vào lề đường và thoát ra ngoài an toàn. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe không có hành khách. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe, cột khói đen bốc cao.

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 3
Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách bị thiêu rụi, trơ khung. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên, Hà Nội) là do nữ tài xế ô tô buồn ngủ, đạp nhầm chân ga.

