Sau khi xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Bắc-Nam, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể hành khách.

Theo báo VietNamNet, sáng 3/1, lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.2 cho biết, vụ cháy xe khách trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc. Ảnh: VietNamNet.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 2/1, chiếc xe khách (chưa rõ BKS) của nhà xe Hiếu Trung ở Hà Tĩnh lưu thông theo hướng Nam - Bắc, trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi đi đến km 442+900 trái tuyến phía Nam Hầm Thần Vũ, thuộc địa phận xã Thần Lĩnh - tỉnh Nghệ An thì xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thần Lĩnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ-Cao tốc số 4 (Cục CSGT) có mặt tại hiện trường chữa cháy và phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Do ngọn lửa bùng phát mạnh, chiếc xe khách gần như bị cháy rụi.

Chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể hành khách trên xe. Nạn nhân được xác định là học sinh lớp 12, trú tỉnh Hà Tĩnh - nghi ngủ quên trên xe.

Vụ cháy xe cũng làm ách tắc giao thông kéo dài đến rạng sáng 3/1 mới thông tuyến hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ-Cao tốc số 4 (Cục CSGT) và Công an tỉnh Nghệ An xác minh, điều tra làm rõ.

