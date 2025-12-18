Xe cứu thương tông xe đầu kéo rồi bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, 3 người tử vong

Cú va chạm khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe có 5 người: 2 người kịp thoát ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. 3 người bị mắc kẹt trong xe và tử vong do cháy.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 18/12, đại diện lãnh đạo xã Xuân Quế (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến xe cứu thương bị cháy, làm 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, lúc 0h14 ngày 18/12, tại khu vực trạm dừng nghỉ ở Km41 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô cứu thương và xe đầu kéo.

Thời điểm trên, xe cứu thương (loại 12 chỗ, chưa xác định được biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) do nam tài xế cầm lái chạy trong đường dẫn vào trạm dừng nghỉ, đã tông vào đuôi ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42, kéo theo sơ-mi rơ-móc biển số 38R-018.87.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

 

Lúc xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do ông Nguyễn Văn Khoan (SN 1980, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Sau cú va chạm mạnh, xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc này có 5 người, trong đó 2 người kịp thời thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh (Đồng Nai). Ba người còn lại bị mắc kẹt trong xe và tử vong do bị cháy.

Theo thông tin báo Người Lao Động, danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định: Ông Võ Văn Huấn (75 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống; bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân) tử vong.

Ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) tử vong.

Lái xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ nhân thân) tử vong.

Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Nhận định ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, điều khiển phương tiện với tốc độ cao khi đã vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương và xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

