Xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Một xe chở thư báo bất ngờ bốc cháy trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tối 13/11, Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương lấy lời khai tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải chở thư báo, khiến gần như toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải mang biển số 50H-23XXX (chuyên chở thư, báo của Công ty TNHH Vận tải Vạn Lợi, TP Hồ Chí Minh) do tài xế Nguyễn Ngọc Tiên (SN 1990, trú tại xã Quảng Tiến, Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua địa phận xã Diên Lâm thì bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên từ thùng xe. Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn dừng khẩn cấp và kịp thời thoát khỏi cabin trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Toàn bộ hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, tuy nhiên phần lớn hàng hóa, gồm thư, báo, tài liệu in ấn bị cháy rụi.

Lực lượng CSGT cũng đã nhanh chóng phong tỏa một làn đường trên cao tốc, tổ chức phân luồng từ xa để bảo đảm an toàn giao thông tuyệt đối. Đáng chú ý, toàn bộ hàng hóa trong thùng xe bị thiêu rụi hoàn toàn chủ yếu là thư, báo và các tài liệu in ấn. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

