Xe chở hàng cứu trợ lũ lụt gặp nạn bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đời sống 21/11/2025 20:31

Chiếc xe tải chở đầy hàng hóa cứu trợ từ miền Nam đến vùng ngập lụt miền Trung đã bị lật khi xảy ra tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 21/11, Đội CSGT số 6 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn nêu trên. 

Vụ va chạm đã khiến dòng ô tô từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Trung ùn ứ kéo dài, đoạn từ trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nút giao Quốc lộ 56.

Xe chở hàng cứu trợ lũ lụt gặp nạn bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Nhiều ô tô được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 15 giờ chiều 21-11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Dầu giây – Phan Thiết (đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai) khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên 4 xe ô tô trong đó có một xe tải, một xe ô tô khách loại 16 chỗ, 1 xe đầu kéo container và 1 xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thì bất ngờ va chạm vào nhau.

Xe chở hàng cứu trợ lũ lụt gặp nạn bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2

Xe chở hàng cứu trợ lũ lụt gặp nạn bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 3
Vụ va chạm khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô tải mang biển số 51D – 123.23 đang chở đầy hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật ngang khiến thực phẩm, nước đóng chai bị bung ra ngoài. Chiếc xe ô tô 16 chỗ và xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn không có người bị tử vong. Tuy nhiên tuyến đường giao thông bị ùn tắc. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, xử lý vụ tai nạn.

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Tai nạn giữa xe container và ôtô tải trên đèo Bảo Lộc khiến một tài xế kẹt cứng trong cabin biến dạng, được xe cẩu và người dân phá cửa giải cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn liên hoàn tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (21/11/2025), 3 con giáp Thuận buồm xuôi gió, liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', Tài Lộc đỏ rực

Qua đêm nay (21/11/2025), 3 con giáp Thuận buồm xuôi gió, liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', Tài Lộc đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, Thần tài mở kho, 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, trúng độc đắc tiền tỷ trong tay, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết

Sau ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, Thần tài mở kho, 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, trúng độc đắc tiền tỷ trong tay, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Xe chở hàng cứu trợ lũ lụt gặp nạn bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Xe chở hàng cứu trợ lũ lụt gặp nạn bị lật trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp 'thu tài hút lộc', trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp 'thu tài hút lộc', trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Con riêng của chồng đánh bể kính cửa sổ hàng chục triệu: vừa cất lời trách mắng, một nhân vật 'bất ngờ' xuất hiện kể ra sự thật 'rụng rời

Con riêng của chồng đánh bể kính cửa sổ hàng chục triệu: vừa cất lời trách mắng, một nhân vật 'bất ngờ' xuất hiện kể ra sự thật 'rụng rời

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Sau màn 'đu đưa' với trai trẻ, cô gái 'khốn khổ' khi bị 'phi công' bám riết không chịu buông tha

Sau màn 'đu đưa' với trai trẻ, cô gái 'khốn khổ' khi bị 'phi công' bám riết không chịu buông tha

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Phát hiện 'vật chứng' ngoại tình và lời thú tội của chồng sắp cưới khiến tôi 'giận đến run người'

Phát hiện 'vật chứng' ngoại tình và lời thú tội của chồng sắp cưới khiến tôi 'giận đến run người'

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Sau đêm nay, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng

Nam công nhân bị điện giật, rơi từ tầng 1 xuống đất khi thi công bảng hiệu

Nam công nhân bị điện giật, rơi từ tầng 1 xuống đất khi thi công bảng hiệu

Đắk Lắk: Bác tin đồn axit tràn ra biển khiến 10 người tử vong khi lặn vớt tôm hùm

Đắk Lắk: Bác tin đồn axit tràn ra biển khiến 10 người tử vong khi lặn vớt tôm hùm

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể

Bộ đội Gia Lai băng lũ cứu bé 2 tuổi rơi xuống nước, tím tái cơ thể