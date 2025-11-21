Chiếc xe tải chở đầy hàng hóa cứu trợ từ miền Nam đến vùng ngập lụt miền Trung đã bị lật khi xảy ra tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 21/11, Đội CSGT số 6 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn nêu trên.

Vụ va chạm đã khiến dòng ô tô từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Trung ùn ứ kéo dài, đoạn từ trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nút giao Quốc lộ 56.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Nhiều ô tô được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 15 giờ chiều 21-11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Dầu giây – Phan Thiết (đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai) khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên 4 xe ô tô trong đó có một xe tải, một xe ô tô khách loại 16 chỗ, 1 xe đầu kéo container và 1 xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thì bất ngờ va chạm vào nhau.

Vụ va chạm khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô tải mang biển số 51D – 123.23 đang chở đầy hàng cứu trợ đến đồng bào vũng lũ bị lật ngang khiến thực phẩm, nước đóng chai bị bung ra ngoài. Chiếc xe ô tô 16 chỗ và xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn không có người bị tử vong. Tuy nhiên tuyến đường giao thông bị ùn tắc. Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, xử lý vụ tai nạn.

