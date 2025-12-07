Ôtô bán tải chở 4 người bị xe tải húc từ phía sau trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, văng qua lan can cầu Phú Mậu và rơi xuống suối, chiều 6/12.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, vào 17 giờ chiều 6/12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km12+800 đường cao tốc La sơn - Túy Loan, thuộc địa bàn TP Huế. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải hư hỏng nặng nằm giữa con suối, khu vực cầu Phú Mậu. 4 người trên xe bán tải được người dân tiếp cận ứng cứu, 1 người được đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại may mắn không bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở hàng lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Khi đến cầu Phú Mầu thì bất ngờ mất kiểm soát và lao thẳng vào một xe bán tải đang di chuyển cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh từ phía sau khiến chiếc xe bán tải mất lái, hất văng xuống dòng suối bên dưới.

Hiện lực lượng chức năng TP Huế đang có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, trục vớt phương tiện và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Xe tải mất phanh tông văng xe bán tải xuống suối trên cao tốc. Ảnh: Báo Công Lý. Theo thông tin trên báo Công Lý, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Trước đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn trong giai đoạn thi công. Cụ thể, tại đoạn Km50+700 đến Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trực 24/24; các đoạn tuyến còn lại áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h. Việc theo dõi sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày, từ 6/12/2025 đến 6/1/2026. Sau thời gian này, nếu đảm bảo an toàn, cơ quan quản lý sẽ xem xét thông tuyến 2 làn cho khu vực trên. Ngoài ra, từ 5h ngày 6/12/2025 đến 17h ngày 6/1/2026, sẽ cấm các loại xe khách và xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến. Các phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông từ 5h đến 17h mỗi ngày. Sau thời gian trên, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá và đề xuất phương án thông xe bình thường.

