Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đời sống 07/12/2025 09:37

Ôtô bán tải chở 4 người bị xe tải húc từ phía sau trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, văng qua lan can cầu Phú Mậu và rơi xuống suối, chiều 6/12.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, vào 17 giờ chiều 6/12, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km12+800 đường cao tốc La sơn - Túy Loan, thuộc địa bàn TP Huế.

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải hư hỏng nặng nằm giữa con suối, khu vực cầu Phú Mậu. 4 người trên xe bán tải được người dân tiếp cận ứng cứu, 1 người được đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại may mắn không bị thương.

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở hàng lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Khi đến cầu Phú Mầu thì bất ngờ mất kiểm soát và lao thẳng vào một xe bán tải đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh từ phía sau khiến chiếc xe bán tải mất lái, hất văng xuống dòng suối bên dưới.

Hiện lực lượng chức năng TP Huế đang có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, trục vớt phương tiện và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 2
Xe tải mất phanh tông văng xe bán tải xuống suối trên cao tốc. Ảnh: Báo Công Lý.

Theo thông tin trên báo Công Lý, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Trước đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn trong giai đoạn thi công.

Cụ thể, tại đoạn Km50+700 đến Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trực 24/24; các đoạn tuyến còn lại áp dụng giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h. Việc theo dõi sẽ kéo dài trong vòng 30 ngày, từ 6/12/2025 đến 6/1/2026. Sau thời gian này, nếu đảm bảo an toàn, cơ quan quản lý sẽ xem xét thông tuyến 2 làn cho khu vực trên.

Ngoài ra, từ 5h ngày 6/12/2025 đến 17h ngày 6/1/2026, sẽ cấm các loại xe khách và xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến. Các phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông từ 5h đến 17h mỗi ngày. Sau thời gian trên, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá và đề xuất phương án thông xe bình thường.

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Một học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy tử vong sau va chạm giao thông trước cổng Trung tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông cao tốc La Sơn - Túy Loan tin mới

TIN MỚI NHẤT

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 7/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7 ngày tới (13/12/2025), 3 con giáp Phú Quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ, chuyển mình đột phá, mua thêm két sắt đựng tiền

Đúng 7 ngày tới (13/12/2025), 3 con giáp Phú Quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ, chuyển mình đột phá, mua thêm két sắt đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 7/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Đắk Lắk: Hai mẹ con tử vong do rơi xuống ruộng nước chảy xiết khi đi hái cà phê

Đắk Lắk: Hai mẹ con tử vong do rơi xuống ruộng nước chảy xiết khi đi hái cà phê