Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Đời sống 09/03/2026 09:36

Đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một chiếc xe đầu kéo container bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội. Nhờ sự can thiệp kịp thời và hiệp đồng tác chiến nhanh chóng của lực lượng chức năng, đám cháy đã sớm được khống chế.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 0h10 ngày 9/3, xe đầu kéo container chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây. Khi đến đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh), tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe nên cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp kiểm tra.

Lúc này, lửa bất ngờ bùng lên, nhanh chóng bao trùm cabin. Tài xế cùng một số người đi đường dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cabin.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ việc khiến cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một cán bộ Cục CSGT cho biết, phương tiện gặp sự cố dừng ở làn khẩn cấp. Lực lượng chức năng xử lý kịp thời nên không xảy ra ùn ứ giao thông.

“Hiện trường được giải tỏa nhanh sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện chập điện”, vị này cho hay.

Trước đó, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng xảy ra vụ cháy xe khi đang lưu thông gây chú ý. Cụ thể theo VietNamNet, tối 7/3, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn phường Long Trường.

Khoảng 20h cùng ngày, một nam tài xế lái xe cứu hộ, phía sau chở theo một xe tải van lưu thông trên đường Võ Chí Công (hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi Khu Công nghệ cao).

Khi đến trước Khu dân cư Khang Điền, tài xế hoảng hốt phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút từ ô tô tải van phía sau.

Trong tình huống nguy cấp, tài xế xe cứu hộ đã kịp thời xử lý bằng cách nhanh chóng tấp xe vào lề, tháo dây chằng và hạ bàn nâng để đưa chiếc xe đang bốc cháy xuống mặt đường. Hành động này nhằm ngăn chặn nguy cơ ngọn lửa lan sang xe cứu hộ, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người xung quanh.

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ trong tích tắc, "biển lửa" đỏ rực một góc đường.

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, thiêu rụi khoang máy và kính lái. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

