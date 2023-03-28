Trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 2 phút 33 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm khoảng gần 10 người đánh hội đồng là học sinh của Trường THCS Phước Bình (TX.Phước Long, Bình Phước)

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 27/3, đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT TX.Phước Long (Bình Phước) cho biết công an địa phương đang mời một số học sinh cùng phụ huynh làm tường trình việc một nữ sinh của Trường THCS Phước Bình bị đánh hội đồng.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Cắt Clip

Trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 2 phút 33 giây, ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh khoảng 10 người đứng tại một bãi cỏ ngay công viên. Một nữ sinh mặc áo thun xanh khoanh tay đứng và nói lời xin lỗi. Ngay sau đó, một số nữ sinh đã lao vào giật tóc, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người của nữ sinh này. Nữ sinh chỉ biết chịu trận đến khi té ngã xuống bãi cỏ vẫn liên tục nói lời xin lỗi và cầu xin. Tuy nhiên, nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục lao vào đánh hội đồng.

Thông tin thêm từ Vietnamplus, vụ việc trên xảy ra vào buổi chiều 24.3 tại một công viên ở P.Long Phước, TX.Phước Long. Em nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh Trường Trung học Cơ sở Phước Bình (thị xã Phước Long). Một số em xuất hiện trong clip là học sinh của trường này.

Hiện tại, sức khỏe của nữ sinh bị đánh đã được cơ quan chức năng đưa đi khám và đã ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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