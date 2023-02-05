Xác định nguyên nhân tử vong của nữ nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai

Đời sống 05/02/2023 18:17

Chiều 5/2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã trục vớt thành công chiếc thuyền chở khách lật úp trên sông khiến một nữ hành khách tử vong.

 

Theo thông tin từ báo Zing.News, vụ tai nạn xảy ra lúc 8h50 sáng cùng ngày. Thời điểm trên, chiếc thuyền mang số hiệu đăng ký ĐN-1228, chở 12 người trên sông Đồng Nai. Khi thuyền ra khỏi khu vực chùa khoảng 60 m thì va chạm với sà lan có số hiệu đăng ký LV-15108 đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai.

Vụ việc khiến 12 người rơi xuống sông. Một thuyền khách gần đó đã đến cứu được 11 người lên tàu. Một phụ nữ bị kẹt trong thuyền dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.H. (32 tuổi).

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Người dân theo dõi đưa các nạn nhân bị lật thuyền vào bờ. Ảnh: N.A. (Zing.News)

Chiều 5/2, tại Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), người thân của nạn nhân N.T.H. (SN 1991) - tử vong trong vụ chìm thuyền trên sông Đồng Nai - có mặt để đưa chị H. về để lo hậu sự.

Theo một số nhân chứng, thời điểm thuyền lật, các hành khách đều mặc áo phao. Họ đang quay lại phía bờ địa phận Đồng Nai sau khi thăm viếng chùa ở cồn Ba Xang.

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Khu vực bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. (Ảnh: Hoàng Thọ- VTC.VN)

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 9h30 cùng ngày, chiếc thuyền chở khách mang số hiệu ĐN-1228/12K chở khách trên sông Đồng Nai để đi chùa Châu Đốc 3 (TP.HCM). Khi thuyền đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM xảy ra va chạm với 1 sà lan. Cú va chạm khiến thuyền bị chìm. Lực lượng chức năng đã gấp rút thực hiện công tác cứu hộ và đưa 12 người lên bờ, tuy nhiên có một phụ nữ đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự cố, bến đò Xưa (có phương tiện bị nạn) cũng đóng cửa tạm ngưng hoạt động.

Mọi hoạt động đưa khách đi chùa đổ dồn về bến đò Long Biên (cách bến đò Xưa khoảng 20 m). Người dân lên thuyền đều được trang bị áo phao trước khi di chuyển.

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