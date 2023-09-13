Khi đang dùng điện thoại thì sét đánh gây chập ổ điện khiến Thèn Văn L. (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) tử vong thương tâm.

Dẫn theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 13/9, ông Vũ Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một thanh niên tử vong do bị sét đánh.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Thèn Văn L. (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang). Trong lúc vừa cắm sạc điện thoại, vừa nghe máy thì bất ngờ sét đánh khiến L tử vong. Thời điểm đó, gia đình nạn nhân ở nhà nhưng không ai bị thương.

Theo thông tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Xuân Anh - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho biết, trong trường hợp vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại di động, nếu sét đánh trúng vào đường dây điện, sét sẽ lập tức lan truyền đến người dùng điện thoại. Trường hợp này, nạn nhân có thể tử vong vì luồng điện do sét đánh vào đường dây điện là rất lớn.

Nam thanh niên ở Hà Giang nghi bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại lúc cắm sạc - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, khi trời có giông sét, nếu đang ở trong nhà, người dân cần đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện. Tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Không nên dùng điện thoại bàn có dây. Rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông tránh sét đánh làm hỏng.

Nếu đang đi trên đường, cần phải để ý đến các dấu hiệu của giông như mây đen, khí lạnh, gió. Không trú mưa bằng cách đứng thành nhóm nhiều người gần nhau rất dễ thu hút sét. Tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, chạy ra khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, mương.

Vật liệu che chắn giông sét tốt nhất là nhựa. Khi đang đi đường gặp giông sét thì nên dùng áo mưa, mũ bảo hiểm để che chắn quanh người. Trú tại nơi mà vật liệu xung quanh ít dẫn điện, tuyệt đối không đi chân đất hay nằm xuống đất.

Xót xa gia đình 7 người đều thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có đến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong đó có một gia đình 7 người (3 trẻ em, 4 người lớn) sống trong 2 căn hộ khác nhau nhưng đều thiệt mạng vì vụ hỏa hoạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cam-sac-vua-nghe-ien-thoai-luc-mua-to-nam-thanh-nien-bi-set-anh-tu-vong-616486.html