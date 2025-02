Vụ thầy giáo ở Bình Thuận bị tố 'khiến nữ sinh mang thai': Yêu cầu tạm đình chỉ công tác thầy giáo

Theo đó, Sở GD-ĐT đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phong tạm đình chỉ công tác giáo viên này để phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 4/2, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết đã có chỉ đạo xử lý về mặt nghiệp vụ đối với 1 thầy giáo Trường THPT Tuy Phong, người bị tố cáo "quan hệ bất chính khiến nữ sinh mang thai".

Theo đó, Sở GD-ĐT đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT Tuy Phong tạm đình chỉ công tác giáo viên này để phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đang liên hệ gia đình nữ sinh để bố trí thời gian thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh trong vụ việc này.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi, phối hợp xử lý.

Trường THPT Tuy Phong, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, cách đây không lâu cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự ở Bình Dương. Ngày 17/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thầy giáo đã dâm ô nữ sinh.

Người bị khởi tố là Văn Đình Lương (sinh năm 1993, thường trú tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là giáo viên đang công tác tại Trường THCS V.T.T, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, từ đơn tố giác của phụ huynh học sinh, và những lùm xùm trên mạng, ông Văn Đình Lương bị Công an thành phố Dĩ An tạm giữ để điều tra rõ hành vi phạm tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" đối với em D.T.T.T (đã đổi tên).

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo điều tra ban đầu, Văn Đình Lương, là giáo viên phụ trách công tác đội của Trường THCS V.T.T. Trong quá trình làm việc, Văn Đình Lương đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với một nữ học sinh (sinh năm 2012) của trường và bị gia đình của bị hại tố cáo đến cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Văn Đình Lương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thay-giao-o-binh-thuan-bi-to-khien-nu-sinh-mang-thai-yeu-cau-tam-inh-chi-cong-tac-thay-giao-719726.html