Vụ tài xế tông bảo vệ tử vong: Vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Đời sống 29/03/2023 10:54

Nam tài xế điều khiển ô tô con tông tử vong nhân viên bảo vệ ở một khu đô thị cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn 0.454 mg/l khí thở.

Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, vào khoảng 17h ngày 28/3, Công an thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02 Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường xác minh, điều tra vụ việc.

Cơ quan công an xác định, lái xe tông tử vong nhân viên bảo vệ khu đô thị là Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở tập thể 230 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội).

Ông Trịnh Bá Trọng được xác định điều khiển ô tô mang BKS 29E-012.42, đỗ tại ngã tư Hải Đăng 3, Hải Đăng 9, được anh Vũ Trung Dũng (SN 1997, là bảo vệ Vinhomes Ocean Park) nhắc nhở về việc đỗ sai quy định.

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Hình trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Vietnamnet 

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển. Anh Dũng phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị Trọng đâm vào xe máy từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến nam bảo vệ bị hất văng, đập vào ô tô Mercedes đang dừng bên phải đường. Hình ảnh tại hiện trường, nhân viên bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe Mercedes.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng anh Dũng đã tử vong. Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

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