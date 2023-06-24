Vụ tài xế đâm chết 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ tình tiết bất ngờ về nghi phạm

Đời sống 24/06/2023 09:48

Ngày 24/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thông tin mới vụ án mạng đâm chết 3 người xảy ra hôm qua (23/6).

Theo thông tin từ báo Người lao động, cơ quan chức năng bước đầu xác định trước khi đâm chết 3 người, tài xế Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi; ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bị 2 nhà xe ở huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đuổi việc vì thường gây mâu thuẫn với khách. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ tài xế đâm chết 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ tình tiết bất ngờ về nghi phạm - Ảnh 1
Nhà xe Đạt Hằng, nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 23/6, Hiệp đến nhà xe Đạt Hằng (ở xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), dùng dao đâm chết ông Nguyễn Công Đài (63 tuổi, chủ nhà xe) và chị Phan Thị Hằng (32 tuổi, con dâu ông Đài).

Sau đó, Hiệp quay về TP.Biên Hòa và chạy đến P.Hố Nai tiếp tục đâm chết chị Nguyễn Thị Quý (43 tuổi), rồi dùng dao tự sát. Tuy nhiên, nghi phạm chỉ bị thương rất nặng, hiện cấp cứu tại bệnh viện.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, công an xác định Hiệp làm tài xế cho nhà xe Đạt Hằng và ăn ở chung với gia đình anh Đạt. Cách nay khoảng 1 tuần, anh Đạt cho Hiệp nghỉ việc và đi nơi khác sinh sống. Sau đó, Hiệp quay lại gây án. 

Vụ tài xế đâm chết 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ tình tiết bất ngờ về nghi phạm - Ảnh 2
Hiện trường vụ đâm chết người - Ảnh: Báo Dân Việt

Riêng chị Quý (làm việc ở nhà xe T.P) bị sát hại nghi do mâu thuẫn từ trước. Trong quá trình gây án, Hiệp giả vờ mượn điện thoại của chị để nạn nhân mất cảnh giác và xuống tay sát hại.

 

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Sau khi giết 2 người ở huyện Vĩnh Cửu, đối tượng điều khiển xe máy tới khu vực TP Biên Hòa, tiếp tục đâm chết thêm 1 phụ nữ rồi tự tử nhưng bất thành.

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Từ khóa:   án mạng tại Đồng Nai nhà xe tài xế

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