Người dân sống xung quanh cho biết, chủ nhà gây ra vụ hỏa hoạn khiến vợ con tử vong thương tâm vốn là người hiền lành.

Liên quan đến vụ việc 4 người trong cùng 1 gia đình qua đời thương tâm sau vụ cháy, nổ ở Hải Phòng, thông tin mới nhất từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, trú xã Kiền Bái) để điều tra về hành vi "vô ý làm chết người". Ông Hải được xác định có dấu hiệu ném chai xăng để yêu cầu con gái theo chồng về nhà chồng, không ở nhà mình nữa nhưng vô tình gây ra vụ cháy khiến 4 người thân tử vong tại nhà ông. Những nạn nhân bị thiệt mạng gồm vợ ông Hải là bà Nguyễn Thị Thúy (50 tuổi), con gái Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi), con rể Vũ Trọng Khương (31 tuổi) và cháu gái Vũ Thị Tuyết Nhi (4 tuổi). Khi tử vong chị Hiền đang mang thai.

Chia sẻ về sự việc đau lòng trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, một người dân xã Kiền Bái cho biết, hàng xóm xung quanh rất buồn và bất ngờ. Bởi sinh sống ở địa phương đã lâu, ông Hải được nhận xét là người hiền lành. Cách đây 2 năm, ông Hải có làm nghề đóng tàu nên kinh tế cũng khá giả. Cũng theo lời người này, vợ chồng ông Hải sinh được một trai, một gái. "Con gái ông Hải lấy chồng ở địa phương khác nhưng cũng thường xuyên ở nhà bố mẹ đẻ. Thậm chí có thông tin gia đình ông Hải và bà Thúy chuẩn bị mua nhà cho con gái ở. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ".

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Được biết trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Hải chủ động khai báo toàn bộ chuyện liên quan mâu thuẫn gia đình mới dẫn tới sự việc đau thương nói trên. Theo đó, ông Hải khai nhận chị Hiền, con gái ông đã lập gia đình và về nhà chồng tại xã Minh Tân sinh sống. Thời gian gần đây chị Hiền không ở nhà chồng mà đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 15/8, anh Khương, chồng chị Hiền, tới nhà bố mẹ vợ khuyên giải, mong muốn đón mẹ con chị về. Ông Hải cũng động viên, khuyên can con gái về lại nhà chồng sinh sống. Chị Hiền không nghe nên giữa 2 bố con đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Hải bực tức cầm chai xăng ném vào phòng lúc này đang có bà Thúy và vợ chồng Hiền cùng cháu nhỏ nhằm mục đích dọa để con gái phải về nhà chồng ở. Tuy nhiên, khi ông Hải dùng chai xăng ném vào phòng, chai xăng rơi trúng chiếc bật lửa gas của con rể đang để cạnh điện thoại khiến chiếc bật lửa phát nổ, ngọn lửa đã bùng lên tạo thành đám cháy. Thấy thế, ông Hải vội vã lao vào phòng cứu cháu ngoại đang được chị Hiền bế. Ông Hải không kịp cứu cháu bé thì cũng bị ngọn lửa bắt vào người. Anh Khương thấy ông Hải cũng bị bắt lửa nên lao đến đẩy ông ra khỏi phòng. Khi mọi người chạy tới thì đám cháy đã khiến bà Thúy, chị Hiền và cháu nhỏ tử vong trong phòng. Anh Khương bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

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