Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của bé 3 tuổi bị thương nặng sau vụ ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội đã có tiến triển tích cực nhưng vẫn đang được nhân viên y tế chăm sóc hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, khoảng 13h30 ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia foter BKS 29A-083.12 đi từ nhà tại 59/200/28 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đến Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Đến 16h cùng ngày thì cùng vợ ra xe đi về. Trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên đã va chạm với 17 xe mô tô đang di chuyển tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Hậu quả làm 18 người bị thương trong đó có 2 cháu nhỏ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan Công an đã cùng nhân dân đưa các nạn nhân đi sơ cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 10/4, TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, cho biết tình trạng sức khỏe của em bé 3 tuổi bị thương rất nặng trong vụ ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực.

Các bác sĩ đã giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở cho bé. Tuy nhiên, bệnh nhi này vẫn đang được chăm sóc tích cực bởi thầy thuốc, phải cách ly người thân.

Trước đó, sau khi gặp tai nạn, bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội) sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương ổ bụng, vỡ lách, dập gan, rách cơ hoành, chấn thương lồng ngực, chấn thương sọ não. Sau ca mổ kéo dài 2,5 tiếng, bé được đưa về phòng chăm sóc hồi sức tích cực.

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