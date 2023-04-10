Vụ ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội: Bé 3 tuổi vẫn đang được chăm sóc tích cực

Đời sống 10/04/2023 10:42

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của bé 3 tuổi bị thương nặng sau vụ ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội đã có tiến triển tích cực nhưng vẫn đang được nhân viên y tế chăm sóc hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, khoảng 13h30 ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia foter BKS 29A-083.12 đi từ nhà tại 59/200/28 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đến Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Đến 16h cùng ngày thì cùng vợ ra xe đi về. Trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên đã va chạm với 17 xe mô tô đang di chuyển tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Hậu quả làm 18 người bị thương trong đó có 2 cháu nhỏ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan Công an đã cùng nhân dân đưa các nạn nhân đi sơ cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Vụ ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội: Bé 3 tuổi vẫn đang được chăm sóc tích cực - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đời sống và Pháp luật 

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 10/4, TS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, cho biết tình trạng sức khỏe của em bé 3 tuổi bị thương rất nặng trong vụ ô tô đâm 17 xe máy ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực.

Các bác sĩ đã giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở cho bé. Tuy nhiên, bệnh nhi này vẫn đang được chăm sóc tích cực bởi thầy thuốc, phải cách ly người thân.

Trước đó, sau khi gặp tai nạn, bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội) sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương ổ bụng, vỡ lách, dập gan, rách cơ hoành, chấn thương lồng ngực, chấn thương sọ não. Sau ca mổ kéo dài 2,5 tiếng, bé được đưa về phòng chăm sóc hồi sức tích cực. 

Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán hàng chục cô gái phục vụ quán Karaoke

Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán hàng chục cô gái phục vụ quán Karaoke

Sáng 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái từ nhiều tỉnh về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ tại các quán Karaoke, quán nhậu. Đồng thời, lực lượng công an giải cứu được 11 cô gái

Xem thêm
Từ khóa:   bản tin đời sống tin tức tin tức 24h

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km