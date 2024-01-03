Vụ nữ sinh 13 tuổi bất ngờ tử vong sau khi truyền nước: Sở Y tế Nghệ An yêu cầu kiểm tra lại quá trình điều trị

Đời sống 03/01/2024 19:46

Chiều 3/1, Sở Y tế Nghệ An đã có Công văn số 24 /SYT-NVY 'về việc báo cáo trường hợp tử vong tại đơn vị' gửi Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Yêu cầu khẩn trương lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị cho bé gái 13 tuổi.

Dẫn theo thông tin từ VTC News, chiều 3/1, theo tin từ Sở Y tế Nghệ An, đơn vị đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn báo cáo vụ việc nữ sinh 13 tuổi tử vong khi đang truyền dịch. 

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn báo cáo nhanh diễn biến sự việc về Sở Y tế trước 17h ngày 3/1, cập nhật thông tin sự việc về Sở vào lúc 7h30 hàng ngày và đột xuất khi có yêu cầu.

Vụ nữ sinh 13 tuổi bất ngờ tử vong sau khi truyền nước: Sở Y tế Nghệ An yêu cầu kiểm tra lại quá trình điều trị - Ảnh 1

Rất đông người nhà bệnh nhân tới trung tâm y tế yêu cầu làm rõ sự việc - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn chia sẻ, động viên người nhà có bệnh nhân tử vong. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn cần khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị của bệnh nhân, làm rõ việc thực hiện theo quy chế chuyên môn của các cán bộ liên quan.

Theo thông tin từ Tin Tức, trước đó, ngày 2/1, cháu bị nôn, ho nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để khám bệnh. Tại đây, cháu được xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, sau đó được bác sĩ cho thuốc về nhà uống. Đến 2 giờ ngày 3/1/2024, cháu bé xuất hiện triệu chứng ho nhiều nên gia đình đã thuê xe đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu, truyền nước cho cháu. Khoảng 15 phút sau, cháu bị co giật và tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, rất đông người thân, người dân đã tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để yêu cầu đơn vị này giải thích nguyên nhân. Cơ quan Công an huyện Anh Sơn cũng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

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