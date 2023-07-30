Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đã tạm giữ nghi can nổ súng khiến 2 người bị thương vào tối 28-7 ở thị xã Ninh Hòa. Trong đó, nghi phạm Phan Thành Dũng được xác định gây ra vụ nổ súng.

Dẫn theo thông tin từ báo Người Lao Động, nghi phạm Dũng (SN 1994, ngụ thị xã Ninh Hòa) đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát do bị thương tích.

Dũng sống chung như vợ chồng với con gái của ông Đ.P.Đ (52 tuổi) ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, Dũng và ông Đ. có mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tối 28-7, khi ông Đ. cùng thanh niên tên Đ.T.A (26 tuổi) và vài người khác ngồi nói chuyện thì Dũng đi xe máy chạy đến. Thấy ông Đ., nghi phạm này rút súng ngắn bắn vào trong khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Ông Đ và anh A. bị bắn gục.

Khẩu súng bị bỏ lại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sau khi gây án, Dũng phóng xe bỏ đi, liền bị người dân ngăn cản. Lúc này, hắn lấy dao chém vào cánh tay của anh Đ.T.H khi bị anh này cùng người dân vây bắt. Ngoài ra, trong quá trình giằng co, Dũng cũng bị thương.

Còn ông Đ. và A. trúng đạn, ngã gục. Ông Đ. bị thương nặng, phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Còn anh A. cũng bị thương ở vùng ngực, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, công an thu được khẩu súng ngắn, 1 vỏ đạn, 1 hộp tiếp đạn, cùng xe máy.

Phan Thành Dũng sau khi nổ súng bắn người - Ảnh: Báo VietNamNet

Hiện, Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật và mở rộng điều tra nghi phạm Dũng về tội Giết người.

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