Vụ nổ súng khiến 2 người bị thương ở Khánh Hòa: Công an xác định nghi phạm

Đời sống 30/07/2023 09:35

Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đã tạm giữ nghi can nổ súng khiến 2 người bị thương vào tối 28-7 ở thị xã Ninh Hòa. Trong đó, nghi phạm Phan Thành Dũng được xác định gây ra vụ nổ súng.

Dẫn theo thông tin từ báo Người Lao Động, nghi phạm Dũng (SN 1994, ngụ thị xã Ninh Hòa) đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát do bị thương tích.

Dũng sống chung như vợ chồng với con gái của ông Đ.P.Đ (52 tuổi) ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, Dũng và ông Đ. có mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tối 28-7, khi ông Đ. cùng thanh niên tên Đ.T.A (26 tuổi) và vài người khác ngồi nói chuyện thì Dũng đi xe máy chạy đến. Thấy ông Đ., nghi phạm này rút súng ngắn bắn vào trong khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Ông Đ và anh A. bị bắn gục.

Vụ nổ súng khiến 2 người bị thương ở Khánh Hòa: Công an xác định nghi phạm - Ảnh 1
Khẩu súng bị bỏ lại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sau khi gây án, Dũng phóng xe bỏ đi, liền bị người dân ngăn cản. Lúc này, hắn lấy dao chém vào cánh tay của anh Đ.T.H khi bị anh này cùng người dân vây bắt. Ngoài ra, trong quá trình giằng co, Dũng cũng bị thương.

Còn ông Đ. và A. trúng đạn, ngã gục. Ông Đ. bị thương nặng, phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Còn anh A. cũng bị thương ở vùng ngực, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, công an thu được khẩu súng ngắn, 1 vỏ đạn, 1 hộp tiếp đạn, cùng xe máy.

Vụ nổ súng khiến 2 người bị thương ở Khánh Hòa: Công an xác định nghi phạm - Ảnh 2
Phan Thành Dũng sau khi nổ súng bắn người - Ảnh: Báo VietNamNet

Hiện, Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật và mở rộng điều tra nghi phạm Dũng về tội Giết người.

Chân dung nghi can sát hại người phụ nữ bán cá cùng lời khai rợn người về động cơ gây án

Chân dung nghi can sát hại người phụ nữ bán cá cùng lời khai rợn người về động cơ gây án

Trưa 29/7, đại diện Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) xác nhận nghi can sát hại người phụ nữ bán cá đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 34 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi