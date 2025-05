Vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Theo đó, anh V. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 28/5, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt với tài xế Đ.V.V. (32 tuổi, quê Hưng Yên) do có hành vi lùi ô tô trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Theo đó, anh V. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế V. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, người dân phản ánh vào khoảng hơn 14h ngày 26/5, ô tô màu đỏ BKS 89A-276.XX có hành vi đi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cụ thể, tài xế ô tô khi di chuyển đến nút giao Sông Công (Thái Nguyên) hướng Thái Nguyên - Hà Nội thì có hành vi đi lùi xe. Lúc này, các xe đi phía sau với tốc độ cao phải nhanh chóng giảm tốc độ để tránh xe ô tô trên.

Sau khi Cục CSGT tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên xác minh làm rõ.

Hình ảnh ô tô màu đỏ đi lùi trên cao tốc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bước đầu, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định tài xế là Đ.V.V (trú tại tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế V. thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Do đi quá lối ra nên tài xế này đã đi lùi lại. Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT hành vi lùi xe trên đường cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

