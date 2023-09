Chia sẻ với PV Dân Trí, ông Đức cho rằng: Vụ khăn lụa Khaisilk là một vấn đề đáng chú ý về pháp luật kinh tế. "Để nền kinh tế thị trường có thể vận hành tốt, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của Nhà nước là bảo vệ tài sản và hợp đồng. Nền kinh tế thị trường thì cần có tự do hợp đồng, tức là Nhà nước không can thiệp vào một giao dịch mua bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ khi mà hai bên đã đạt được thỏa thuận trên cơ sở không ép buộc, không lừa dối. Nhưng nếu có sự lừa dối khi giao kết hợp đồng, từ cái nhỏ như cân điêu ở chợ hay gian lận cước taxi, đến cái lớn như Huyền Như lừa đảo cả nghìn tỷ đồng, thì cần có bàn tay Nhà nước can thiệp", ông Đức nói.

Ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia pháp chế, VCCI

Theo đại diện của VCCI: Sự can thiệp của Nhà nước không phải là hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế. Bởi nếu cái hợp đồng đó được lập dựa trên gian dối thì đó không còn là quan hệ dân sự kinh tế nữa. Nhà nước hoàn toàn có thể hình sự hoá.