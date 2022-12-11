Vụ cháy khu công nghiệp Hải Sơn: Xác định danh tính người mất tính

Đời sống 11/12/2022 15:21

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH công nghệ silicon V.P trong Khu công nghiệp Hải Sơn thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

 

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều ngày 11/12, ông Lê Trường Chinh, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Long An cho biết hiện tại đã xác minh được danh tính người mất tích trong vụ cháy Công ty TNHH công nghệ silicon V.P trong Khu công nghiệp Hải Sơn thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

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Hiện trường vụ cháy

Người mất tích được xác định là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (22 tuổi, ngụ Kiên Giang, con ruột ông Lợi) cho biết, khi xảy ra cháy, ông Lợi đang dọn dẹp vệ sinh ngay tầng 1 của tòa nhà. Hiện công an đưa một số phương tiện máy xúc, máy ủi trực tiếp vào khu vực thăm dò, tìm kiếm ngay khu vực tầng 1. Tuy nhiên, đến giờ này vẫn chưa phát hiện thi thể hay dấu hiệu ông Lợi sống sót.

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Các công nhân của công ty lân cận cũng được cho tạm nghĩ, di tản ra phía ngoài để đảm bảo an toàn

Còn anh Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho biết, anh bị bỏng tay chân được đưa đi bệnh viện Tân Tạo (TP.HCM) cấp cứu, do vết thương nhẹ, anh được xuất viện, con anh là Nguyễn Vũ Luân (17 tuổi), bị đa chấn thương nên còn nằm điều trị tại bệnh viện này.

“Sáng nay, tôi về lại công ty TNHH công nghệ silicon V.P để xem việc tìm kiếm anh Lợi như thế nào", anh Hải nói.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thông tin ban đầu cho biết khoảng 8 giờ ngày 10.12, người dân thấy lửa, khói bốc ra từ bên trong một công ty nằm trên đường số 6 khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An. Đám cháy sau đó bùng phát mạnh, công tác chữa cháy tại chỗ bất thành.

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Vụ cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Hải Sơn, 1 người mất tích, 4 người bị thương

Đến 12 giờ trưa nay 10.12, lực lượng chức năng tỉnh Long An vẫn đang cố gắng khống chế vụ cháy lớn, tránh nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh. hìn từ xa người dân vẫn dễ dàng thấy được cột khói đen bốc cao hàng km.

Để đảm bảo an toàn một số nhà xưởng công ty lân cận đã cho công nhân tạm nghĩ, di tản ra phía ngoài. Phần lớn mái tôn nhà xưởng công ty cháy đã đổ sập.

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Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng

Cho đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Đức Hòa, lực lượng PCCC Công an tỉnh đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời tiếp tục phong tỏa toàn bộ 3 phân xưởng cháy để phục vụ công tác bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân. Về thiệt hại vẫn chưa xác định cụ thể, máy móc, vật tư cùng sản phẩm bị cháy rất nhiều.

Đám cháy lan từ phân xưởng 1 sang 2 phân xưởng khác tạo thành cụm khói đen rất rộng thiêu rụi hoàn toàn, trong đó có 4 trường hợp bị thương, 1 người mất tích là ông Nguyễn Văn Lợi.

Đám cháy đến khoảng 18h chiều cùng ngày mới được dập tắt hoàn toàn.

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