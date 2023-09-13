Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo thống kê sơ bộ, có 30 người, bao gồm 1 giáo viên và 29 học sinh, là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Dẫn theo thông tin từ VietnamPlus, liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại chung cư mini, số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chiều 13/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và Ban Giám hiệu một số trường trên địa bàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình học sinh, giáo viên là nạn nhân. Trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình học sinh, giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết theo thống kê sơ bộ, có 30 người bao gồm 1 giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini trong phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh: VietnamPlus Theo thông tin ban đầu, trong số 30 người này, có một số học sinh tử vong, giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Theo thông tin từ Gia đình Việt Nam, trước đó, khoảng 23h50 phút ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng 200m2, với khoảng 150 người dân sinh sống.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng Công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ đạo, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Liên quan đến vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng này, UBND TP. Hà Nội cũng vừa ban hành Công văn số 2944/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong. Vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong - Ảnh: Gia đình Việt Nam Hiện Giám đốc Công an TP. đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ban ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Nóng: Chính thức bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

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