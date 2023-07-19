Vụ 2 bà cháu tử vong vì xe điện ở Thanh Hóa: Xe do Trung Quốc sản xuất

Đời sống 19/07/2023 11:52

Ngày 19/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe điện 4 bánh khiến 2 bà cháu tử vong đêm ngày 13/7.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, qua tra cứu dữ liệu, bước đầu xác định chiếc xe điện 4 bánh bị cháy mang nhãn hiệu EAGLE, có công suất 3,8kW do Trung Quốc sản xuất. Chiếc xe này được cấp phép hoạt động chở khách du lịch ở Sầm Sơn cho công ty xe điện Hưng Phong.

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Chiếc xe điện 4 bánh bị cháy rụi, chỉ còn lại phần khung sau vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay sau đó, đại diện công ty Hưng Phong cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện có 474 xe điện 4 bánh đang hoạt động, lưu thông trong nội thị, để phục vụ đưa đón du khách đi dạo cung đường ngắn. Số xe điện này do một số doanh nghiệp quản lý, khai thác, kinh doanh. Trong đó có việc tư nhân mua xe góp vào doanh nghiệp để hoạt động đưa đón du khách.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì xe điện ở Thanh Hóa: Xe do Trung Quốc sản xuất - Ảnh 2
Loại xe điện 4 bánh chở khách du lịch tại Sầm Sơn, hãng xe này do Trung Quốc sản xuất  - Ảnh: Báo Dân trí

Phần lớn số xe điện bốn bánh này đều được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 1h ngày 12/7 xảy ra vụ cháy tại nhà anh Lê Văn Dương (ở khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) mà xuất phát từ cháy chiếc xe điện bốn bánh của gia đình anh Dương dùng để chở khách du lịch.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì xe điện ở Thanh Hóa: Xe do Trung Quốc sản xuất - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy xe điện bốn bánh ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Lúc xảy ra vụ cháy, trong ngôi nhà có 5 người gồm: hai vợ chồng anh Dương, hai con của anh Dương và bà L.T.C. (63 tuổi - mẹ của anh Dương).

Phát hiện vụ cháy, người dân địa phương và lực lượng chức năng của TP Sầm Sơn có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Sau khi khống chế được đám cháy, bà L.T.C. và cháu L.T.T. (5 tuổi - con anh Dương) đã chết trước đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ cháy là do nổ bình ắc quy của xe điện bốn bánh, nên bị chập điện dẫn đến cháy xe. Công an TP Sầm Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bốc cháy, nhiều người vẫn chưa thôi xót xa và bàng hoàng.

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