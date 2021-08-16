Vợ sắp mất, người đàn ông run rẩy, mắt ngấn lệ khai báo ở chốt kiểm soát TP.HCM, hành động sau đó của CSGT khiến ai nấy cảm kích

Đời sống 16/08/2021 14:42

Tại chốt kiểm soát quận Bình Thạnh (TP.HCM), người đàn ông lớn tuổi run rẩy cầm bút khai "di biến động dân cư" mãi chẳng xong. Ông nghẹn ngào cho biết bà xã đang nằm viện, sắp mất.

Theo Báo Thanh Niên, khoảng 10h10 ngày 15/8 tại chốt kiểm soát quận Bình Thạnh, trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn giao nhau với Nguyễn Công Hoan), ông Huỳnh Kim S. (60 tuổi, ngụ Q.5) cúi gằm mặt xuống yên xe, trên tay ông cầm cây bút run rẩy khai báo di biến động dân cư nhưng khai mãi chẳng xong.

Khi được hỏi có gặp khó khăn gì trong việc khai báo không, ông rưng rưng: "Giờ tui vô Bệnh viện Gia Định, thăm bà xã sắp mất rồi…". Nói tới đây, ông chẳng kìm được nước mắt, lại cúi gằm mặt, tay nắm chặt vào cây bút trên tay, cố giữ bình tĩnh để viết tiếp.

Ngay khi nghe xong, CSGT trực chốt cũng ngậm ngùi, nhanh chóng mời ông S. tiếp tục lưu thông

Vợ sắp mất, người đàn ông run rẩy, mắt ngấn lệ khai báo ở chốt kiểm soát TP.HCM, hành động sau đó của CSGT khiến ai nấy cảm kích - Ảnh 1
CSGT đã "đặc cách" để người đàn ông kịp nhìn vợ lần cuối - Ảnh: Thanh Niên

 Không giữ được bình tĩnh, ông S. bối rối tìm chìa khóa xe, trong lúc ấy, ông kể: "Bả bệnh gan, mà ở nhà ban đầu không biết, phải mua thuốc trên mạng. Vừa mua xong là người ta gửi tới, chưa kịp uống là đau quá chịu không nổi nên đưa vô BV chiều hôm qua. Sáng nay, nhỏ cháu ngồi ở trỏng báo mẹ sắp mất rồi nên tôi phải vào viện ngay".

Nhìn dáng người đàn ông mảnh khảnh phóng xe vụt đi, CSGT và công an trực chốt đều ngậm ngùi nhìn theo, cầu mong ông kịp gặp vợ lần cuối, BV cách chốt chỉ 200 mét…

Cũng theo Thanh Niên, chiều cùng ngày, nhiều chốt kiểm dịch TP.HCM đã dừng khai báo "di biến động dân cư" và chuyển sang kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy đi đường.

Giải thích về vấn đề này, đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM) cho biết, trước mắt tình trạng một số chốt kiểm soát ùn ứ đông thì phương án giải quyết tạm thời là xả trạm cho người dân lưu thông bình thường. Sau đó vẫn thực hiện việc khai báo "di biến động dân cư". Tuy nhiên, việc triển khai này do cấp bách, mới nên TP gặp không ít khó khăn, thủ tục khai báo nhiều nên người dân còn lúng túng. Vì vậy TP cũng như các quận, huyện cần tuyên truyền mạnh hơn nữa để người dân khai báo tại nhà trước khi đi ra ngoài để tránh việc ra các chốt mới khai báo gây ùn tắc giao thông.

Vợ sắp mất, người đàn ông run rẩy, mắt ngấn lệ khai báo ở chốt kiểm soát TP.HCM, hành động sau đó của CSGT khiến ai nấy cảm kích - Ảnh 2
Một số chốt kiểm dịch xảy ra tình trạng ùn tắc, gặp khó khăn trong việc khai báo - Ảnh: Lao Động
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Từ khóa:   khai báo y tế khai báo y tế Covid-19 giúp đỡ người nghèo

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