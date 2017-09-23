Vợ kéo nguyên hội chị em đi đánh ghen, túm tóc, lột sạch quần áo 'kẻ thứ ba' gây náo loạn khu phố

Đời sống 23/09/2017 09:10

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm phụ nữ đánh ghen hội đồng, lột sạch quần áo của một cô gái lan truyền vô cùng nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đoạn clip quay cảnh đánh ghen này đang gây sốt cư dân mạng với cái tên vô cùng hài hước là “Những người bạn thật có ích khi đi đánh ghen”.

Theo thông tin đăng tải trên Mirror, vụ việc đánh ghen này xảy ra tại Trung Quốc.

 

Trong đoạn clip ghi lại, có thể thấy nhóm phụ nữ khoảng 6 - 7 người thi nhau túm tóc, đánh đập, dùng chân đạp vào người cô gái trẻ vô cùng dã man.

Vợ kéo nguyên hội chị em đi đánh ghen, túm tóc, lột sạch quần áo 'kẻ thứ ba' gây náo loạn khu phố - Ảnh 1
Nhóm phụ nữ lao vào đánh tới tấp, túm tóc, đạp mạnh lên người nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, nhóm phụ nữ này còn thi nhau xé quần, xé áo để khiến cô gái xấu hổ trước nhiều người.

Vợ kéo nguyên hội chị em đi đánh ghen, túm tóc, lột sạch quần áo 'kẻ thứ ba' gây náo loạn khu phố - Ảnh 2
Cả nhóm, mỗi người một tay thi nhau lột sạch quần áo cô gái - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, vài người đi đường quá bức xúc đã xông vào can ngăn nhưng cũng đành bất lực nhìn cô gái kia bạn đánh tơi tả vì nhóm người đánh ghen quá đông và hung hãn.

Vợ kéo nguyên hội chị em đi đánh ghen, túm tóc, lột sạch quần áo 'kẻ thứ ba' gây náo loạn khu phố - Ảnh 3
Một số người nhảy vào can ngăn nhưng cũng đành bất lực vì nhóm đánh ghen quá đông - Ảnh: Cắt từ clip

Vì bị nhiều người đánh đồng loạt, quần áo lại bị xé rách nên nạn nhân chỉ biết co người ôm ngực chịu đòn và than khóc chứ không đủ sức phản kháng.

Vợ kéo nguyên hội chị em đi đánh ghen, túm tóc, lột sạch quần áo 'kẻ thứ ba' gây náo loạn khu phố - Ảnh 4
Không còn sức chống cự, nạn nhân chỉ biết nằm ôm ngực chịu trận - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, hành động đánh ghen dã man của nhóm phụ nữ bị cộng đồng lên án vô cùng gay gắt vì đã xúc phạm thân thể, nhân phẩm của nạn nhân. 

Bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng, “có lửa thì mới có khói”, cô gái kia có làm gì đó thì người vợ mới tức giận như vậy.

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