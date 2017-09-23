Theo thông tin đăng tải trên Mirror, vụ việc đánh ghen này xảy ra tại Trung Quốc.

Đoạn clip quay cảnh đánh ghen này đang gây sốt cư dân mạng với cái tên vô cùng hài hước là “Những người bạn thật có ích khi đi đánh ghen”.

Trong đoạn clip ghi lại, có thể thấy nhóm phụ nữ khoảng 6 - 7 người thi nhau túm tóc, đánh đập, dùng chân đạp vào người cô gái trẻ vô cùng dã man.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm phụ nữ này còn thi nhau xé quần, xé áo để khiến cô gái xấu hổ trước nhiều người.

Một lúc sau, vài người đi đường quá bức xúc đã xông vào can ngăn nhưng cũng đành bất lực nhìn cô gái kia bạn đánh tơi tả vì nhóm người đánh ghen quá đông và hung hãn.

Vì bị nhiều người đánh đồng loạt, quần áo lại bị xé rách nên nạn nhân chỉ biết co người ôm ngực chịu đòn và than khóc chứ không đủ sức phản kháng.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, hành động đánh ghen dã man của nhóm phụ nữ bị cộng đồng lên án vô cùng gay gắt vì đã xúc phạm thân thể, nhân phẩm của nạn nhân.

Bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng, “có lửa thì mới có khói”, cô gái kia có làm gì đó thì người vợ mới tức giận như vậy.