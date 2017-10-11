Vợ bắt chồng xuất viện về nhà chịu trận chờ chết, mặc bác sĩ can ngăn chỉ vì 1 câu thầy bói phán

Đời sống 11/10/2017 16:40

Dù tình hình sức khỏe của nam bệnh nhân tiến triển theo chiều hướng tốt, người vợ vẫn nằng nặc, dứt khoát cho chồng xuất viện về nhà mặc các bác sĩ khuyên can chỉ vì nghe thầy bói phán đúng một câu: 'Kiểu gì cũng chết'.

Ngày 10/10, trao đổi với PV báo Dân Việt, bác sĩ Lưu Quang Thùy - Trung tâm Gây mê và Hồi sức Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết một nam bệnh nhân đã tử vong sau khi gia đình nhất quyết bắt xuất viện đưa về nhà vì nghe lời thầy bói phán "kiểu gì cũng chết".

Đáng nói là trước đó tình hình sức khỏe của bệnh nhân tiến triển khá tốt, các bác sĩ đang tận tình cứu chữa nhưng người nhà vẫn quyết tin lời thầy bói.

Sức khỏe biến chuyển tốt dù trước đó "ngàn cân treo sợi tóc"

Bác sĩ Thùy cho biết nam bệnh nhân nói trên 45 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao và ho nhiều ngày liên tục. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp nên được cho thở bằng máy và chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê, nổi vân tím, sốt 39 độ C và suy thận cấp.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn và được phẫu thuật ghép thận cách đây 5 năm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng và viêm nội mạch toàn thân.

Bệnh nhân được an thần, thở máy chế độ bảo vệ phổi, duy trì huyết áp, cấy máu, cấy dịch phế quản, cấy nước tiểu. Sau hai ngày điều trị, chức năng thận cải thiện (Ure, Creatinin máu, Kali máu về mức bình thường). Bệnh nhân được điều trị theo kháng sinh đồ, tình trạng nhiễm trùng có cải thiện nhưng tình trạng phổi nặng thêm.

Bệnh nhân được chuyển tư thế nằm sấp, thêm giãn cơ. Điều trị ngày thứ 5 thì tình trạng cải thiện. Theo đó, chức năng thận về bình thường, tình trạng nhiễm trùng và phổi được cải thiện, liều thuốc vận mạch giảm được nhiều. Các bác sĩ điều trị vô cùng vui mừng vì sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt.

Vợ bắt chồng xuất viện về nhà chịu trận chờ chết, mặc bác sĩ can ngăn chỉ vì 1 câu thầy bói phán - Ảnh 1
"Chị vợ bảo đã đi xem 5 thầy bói, ai cũng nói bệnh nhân chắc chắn không qua khỏi nên muốn đưa chồng về nhà dù chúng tôi đã hết sức can ngăn", bác sĩ Thùy cho biết - Ảnh: Dân Việt

Nghe lời thầy bói, vợ cho chồng ngưng điều trị

Tuy nhiên, ngay lúc sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt, người vợ đến gặp bác sĩ và xin cho chồng về nhà. Dù bác sĩ hết lời can ngăn và cho biết tình hình bệnh nhân đang khá lên từng ngày, mong gia đình cố gắng kiên trì hơn. Dù vậy, gia đình vẫn quyết đưa bệnh nhân về, không tiếp tục điều trị nữa.

"Chị vợ bảo đã đi xem 5 thầy bói, ai cũng nói bệnh nhân chắc chắn không qua khỏi nên muốn đưa chồng về nhà dù chúng tôi đã hết sức can ngăn. Sức khỏe bệnh nhân cũng đang khá lên, chúng tôi cũng rất tiếc nhưng không thể làm gì khác" - bác sĩ Thùy cho biết.

Đến khi nghe tin bệnh nhân qua đời, đội ngũ bác sĩ vô cùng buồn lòng vì trước đó rất tích cực cứu chữa cho bệnh nhân, chỉ vì một lời của thầy bói khiến việc điều trị bị ngừng lại dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Đây không phải lần đầu nạn nhân gặp nạn chỉ vì một lời phán của thầy bói. Tháng 9/2016, một bệnh nhân tên Nguyễn Thị Chiên (44 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng phình to như bà bầu 9 tháng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ tá hỏa phát hiện bụng bệnh nhân có khối u nên tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra thành công khối u nặng 10kg. Trước đó 5 tháng, bệnh nhân từng đi khám tại bệnh viện và được chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên thầy bói phán là có thai nên người nhà không cho chị Chiên đi mổ, suýt chút nữa thì nguy hiểm tính mạng.

Vợ bắt chồng xuất viện về nhà chịu trận chờ chết, mặc bác sĩ can ngăn chỉ vì 1 câu thầy bói phán - Ảnh 2
Bệnh nhân có khối u nhưng thầy bói phán có thai, người nhà tin tưởng nên không cho đi mổ - Ảnh: Phununews

Những trường hợp trên đây là nạn nhân của nạn mê tín dị đoan. Chúng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và cản trở sự phát triển của xã hội. Con người thời đại mới nên tin tưởng vào khoa học, tránh tiền mất tật mang, rước họa vào thân chỉ vì mấy lời phán của thầy bói.

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