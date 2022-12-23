Vĩnh Long: Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập bay lắc trong quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), cơ quan Công an đã phát hiện và bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên nam, nữ có độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi dương tính với ma túy.

Theo báo Đại Đoàn Kết, 3h sáng gày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an xã Hòa Phú, huyện Long Hồ bất ngờ ập vào kiểm tra quán Karaoke Hồng Anh II, bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaoke trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, nhóm 6 thanh thiếu niên gồm 2 nữ, 4 nam, có độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình và Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ngụ tại huyện Tam Bình và Long Hồ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên tụ tập bay lắc trong phòng hát karaoke (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Theo báo Công An Nhân Dân, dẫn lại nguồn tin từ cơ quan chức năng, tại hiện trường, lực lượng công an an thu giữ 1 đĩa sành, bên trong có chứa chất bột màu trắng, nghi là chất ma túy và cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh, 6 thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản vi phạm và đưa các đối tượng về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 3 thanh niên mang theo hung khí truy đuổi đến tận nhà để chém nạn nhân Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ và thực nghiệm điều tra hành vi cố ý gây thương tích của 3 thanh niên.

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