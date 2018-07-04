Vinamilk và 76.500 ly sữa nhân ái tới trẻ em tỉnh Vĩnh Long

Đời sống 04/07/2018 09:52

Vào ngày 01/07/2018, hành trình nhân ái của Vinamilk kết hợp cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã dừng chân tại tỉnh Vĩnh Long để đem sữa và niềm vui tới những trẻ em gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền Nam Việt Nam. Tuy nơi đây được bồi đắp bởi hàng vạn ha đất phù sa ngọt ven sông Tiền và sông Hậu cùng với lượng mưa trung bình năm lớn tạo điều kiện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhưng việc phân hoá kinh tế không đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh đang ít nhiều gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh. Hơn nữa, tỷ lệ dân số sống ở nông thôn chiếm tới 83% nên chỉ có tỷ lệ thấp dân số có điều kiện tiếp cận luồng thông tin hiện đại, dẫn tới hiện trạng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em còn nhiều hạn chế.

Với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tỉnh Vĩnh Long nói riêng và trẻ em Việt Nam nói chung, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng 76.500 ly sữa cho 850 trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long, với giá trị tương đương gần 500 triệu đồng.

Vinamilk và 76.500 ly sữa nhân ái tới trẻ em tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 1

Vinamilk và 76.500 ly sữa nhân ái tới trẻ em tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 2
Ông Trần Hữu Phương – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Cần Thơ chia sẻ về sự hỗ trợ của Vinamilk dành cho gia đình bé Hoàng Thị Hồng Ngọc, là đối tượng thụ hưởng của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Vinamilk được biết tới hoàn cảnh đặc biệt của em Hoàng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2008, là đối tượng thụ hưởng sữa trong chương trình. Hiện tại em đang sống với ông bà ngoại và một người chị tại Vĩnh Long. Bố đã bỏ đi khi em còn nhỏ, ông ngoại năm nay đã 59 tuổi vẫn đi làm thợ hồ ở Vĩnh Long để lo sinh hoạt cho 2 chị em. Dù rất muốn gần con, nhưng vì mưu sinh, mẹ của Ngọc (38 tuổi) vẫn đi làm thợ hồ ở Hồ Chí Minh. Tuy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng Ngọc vẫn luôn cố gắng chăm chỉ, là học sinh giỏi nhiều năm liền. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình, Vinamilk đã tạo điều kiện cho mẹ của Ngọc vào làm việc tại hệ thống kho hàng của Vinamilk ngay tại Cần Thơ. Làm việc tại đây, mẹ của Ngọc chỉ còn cách nhà 30km thay vì 100km tại thành phố Hồ Chí Minh như trước, cả Ngọc và chị của em sẽ được ở gần mẹ thường xuyên thay vì chỉ được gặp mẹ vào dịp Tết như trước kia.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thành lập từ năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng phối hợp với Vinamilk, với mục đích hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, trao tận tay các em những ly sữa bổ dưỡng góp phần giúp các em có được cơ hội phát triển toàn diện hơn. Với 1.540.800 ly sữa tương đương 10 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 22 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2018, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 10 năm là hơn 33 triệu ly với tổng giá trị tương đương gần 140 tỷ đồng đến với gần 420 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Gần đây nhất, Trong các năm gần đây, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…

Vinamilk và 76.500 ly sữa nhân ái tới trẻ em tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 3

Vinamilk và 76.500 ly sữa nhân ái tới trẻ em tỉnh Vĩnh Long - Ảnh 4
Trong suốt 10 năm qua, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng hàng triệu ly sữa và đem nhiều niềm vui đến cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Hiện vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chưa được chăm sóc đầy đủ về mặt dinh dưỡng, rất ít được uống sữa, thậm chí không biết đến sữa dẫn đến thể chất, trí tuệ bị hạn chế. Với hành trình bền bỉ 10 năm của mình, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam không chỉ mong muốn góp phần cải thiện điều kiện dinh dưỡng, để góp phần tối đa hóa các tiềm năng về thể chất và trí tuệ của những trẻ em Việt Nam mà còn muốn nâng cao nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự phát triển của các em, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn đang triển khai chương trình sữa học đường trên toàn quốc. Vinamilk là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình 'Sữa học đường' từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí lực, vì một Việt Nam Vươn Cao. Sau 11 năm, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 140 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với khoảng gần 60 triệu hộp sữa cho 700.000 em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành như: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh…

 

 

Thông tin tham khảo thêm về Vinamilk:

Hiện nay, Vinamilk đã có hệ thống 10 trang trại đang hoạt động, đều có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Hệ thống trang trại Vinamilk trải dài khắp Việt Nam tự hào là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.). Trang trại bò sữa organic tại Đà Lạt vừa khánh thành vào tháng 03/2017 là trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn Organic Châu Âu do Tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận. Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3.000.000 (3 triệu) ly sữa/ một ngày. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, là 1500 - 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa thuần khiết dồi dào cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Ngoài 13 nhà máy sản xuất sữa trải dài khắp Việt Nam, Vinamilk còn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100%), Vinamilk nắm 22,8% cổ phần tại nhà máy sữa Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ) và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc... Kim ngạch xuất khẩu của của Vinamilk từ mức xấp xỉ 30 triệu USD vào năm 1998 đã tăng lên gần 260 triệu USD năm 2016. Toàn bộ quá trình sản xuất của nhà máy đều đạt chuẩn GMP và các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000, tiêu chuẩn 22000 và tiêu chuẩn FSSC 22000, trong đó GMP là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất dược phẩm và được khuyến khích áp dụng cho cả các công ty thực phẩm nói chung.

 Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Lê Hoàng Yến – Chuyên viên Đối ngoại, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Tel:      08 5415 5555; Email: lhyen@vinamilk.com.vn

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Từ khóa:   vinamilk sữa nhân ái

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