Vinamilk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho người cao tuổi cả nước

Các hoạt động do Vinamilk tổ chức đã được người cao tuổi hưởng ứng nồng nhiệt vì mang đến những lợi ích thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi. Đồng thời giúp đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường kiến thức dinh dưỡng khoa học giúp người cao tuổi hướng đến mục tiêu “Sống vui, Sống khỏe, Sống Thọ”.

Nổi bật trong tháng 5/2019, Vinamilk đã đồng hành cùng Hội thể dục dưỡng sinh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thi đấu thể dục dưỡng sinh cho hơn 3,000 người cao tuổi. Đây là một sự kiện thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh cho 3000 người cao tuổi trên các quận huyện thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bà Rịa – Vũng Tàu … giao lưu, sinh hoạt, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Tổ chức tham quan nhà máy sữa của Vinamilk – trải nghiệm lý thú cho người cao tuổi

Mới đây, Vinamilk cũng đã tổ chức cho người cao tuổi trên địa bàn 3 quận của TP Hà Nội đến thăm quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn của Vinamilk tại tỉnh Bắc Ninh. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người cao tuổi TP. Hà Nội bởi cách tổ chức chuyên nghiệp và tận tình từ phía công ty. Đại diện lãnh đạo Nhà máy đã trực tiếp giới thiệu đến những “vị khách đặc biệt” về quy trình sản xuất của nhà máy và được tận mắt tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động với quy trình sản xuất khép kín.

Hình 2: Người cao tuổi phấn khởi trong chuyến tham quan Nhà máy Sữa Tiên Sơn.

Nhà máy sữa Tiên Sơn là một trong những nhà máy lớn, chủ lực tại miền Bắc, cung cấp sản phẩm cho khu vực phía Bắc và Bắc Miền Trung, được trang bị các dây chuyền để sản xuất hầu hết các sản phẩm chính của Vinamilk bao gồm: sữa thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, sữa đậu nành, nước trái cây, sữa chua ăn, kem và sữa đặc. Nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất sữa tiên tiến nhất của Đức và Thụy Điển, với công suất lớn, có thể đạt gần 2 tỷ sản phẩm một năm.

“Được tận mắt chứng kiến về quy trình sản xuất được quản lý chặt chẽ của Nhà máy sữa Tiên Sơn nói riêng và Vinamilk nói chung, tôi càng thêm tin tưởng vào các sản phẩm của Vinamilk. Chuyến tham quan lần này thực sự rất thú vị và bổ ích, tôi sẽ có rất nhiều chuyện hay để kể cho các cháu nhỏ ở nhà!” – một thành viên trong đoàn tham quan chia sẻ.

Hình 3: Tham quan nhà máy và được tìm hiểu về quy trình khép kín, hiện đại để làm ra các sản phẩm Vinamilk là một trải nghiệm thú vị dành cho người cao tuổi.

Chuỗi hội thảo Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên cả nước

Bên cạnh đó, Vinamilk đều đặn tổ chức các hội thảo Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi với nhiều hoạt động hữu ích như đo loãng xương, tư vấn dinh dưỡng cho người cao tuổi. Hội thảo có sự góp mặt đội ngũ các bác sĩ dinh dưỡng uy tín, trực tiếp tư vấn người cao tuổi về chế độ sinh hoạt cũng như các sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong 6 tháng đầu năm Vinamilk đã tiếp cận và tư vấn dinh dưỡng cho hơn 40,000 người cao tuổi trên cả nước.

Hình 4: Các buổi hội thảo được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung hữu ích và các thông tin cần thiết giúp người cao tuổi chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Hình 5: Vinamilk kết hợp tổ chức tặng quà cho các cụ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong Hội thảo Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Tp.HCM.

Hiện nay, Vinamilk đang cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt cho người cao tuổi như: Vinamilk Sure Prevent - với công thức bổ sung dinh dưỡng dễ hấp thu, đầy đủ các vitamin và khoáng chất, đặc biệt phù hợp cho người có vấn đề tim mạch, xương yếu, mệt mỏi và ăn ngủ kém, đáp ứng 100% hàm lượng plant sterol theo khuyến nghị FDA Hoa Kỳ giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Ngoài ra, Vinamilk còn có các sản phẩm dinh dưỡng đặc trị như Vinamilk CanxiPro bổ sung canxi cùng đạm collagen thủy phân giúp xương chắc, khớp khỏe và sản phẩm Vinamilk Sure Diecerna có chỉ số đường huyết thấp (GI = 27,6) để giúp bình ổn đường huyết cho người bệnh tiểu đường và những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao.

Hình 6: Các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk trực tiếp kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho các bác người cao tuổi.

Các chương trình được tổ chức không chỉ mang ý nghĩa tạo ra nơi gặp gỡ, giao lưu cho người cao tuổi, mà còn lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe tới cộng đồng người cao tuổi ở Việt Nam. Đây cũng là chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu bệnh nhân và người cao tuổi Việt Nam” của Vinamilk, góp phần đóng góp các giá trị cho cộng đồng, việc mà một doanh nghiệp mong muốn phát triển bền vững luôn chú tâm mang lại.