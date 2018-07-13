Vinamilk tiên phong sản xuất sữa A2 tại Việt Nam

Sữa A2 là một trong những công nghệ mới nhất hiện nay của ngành sữa và mới chỉ xuất hiện tại các thị trường phát triển như Úc, New Zealand, Mỹ,….từ đầu những năm 2000. Vinamilk nhập giống bò A2 này về Việt Nam không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng mà còn chứng minh được sự phát triển của Vinamilk cũng như ngành sữa của Việt Nam trên trường quốc tế. Sữa tươi cao cấp A2 với giống bò A2 thuần chủng nhập khẩu từ New Zealand một lần nữa khẳng định cam kết của Vinamilk luôn tiên phong đem đến những sản phẩm chất lượng quốc tế vượt trội, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày một cao và đa dạng của người dân Việt Nam.

Bò A2 và sữa A2 là một khái niệm tuy mới nhưng thật sự lại có lịch sử khá lâu đời. Theo các nhà khoa học, hầu hết những giống bò thuần chủng nguyên thủy đều chỉ sản xuất sữa chứa đạm Beta-Casein A2. Tuy nhiên, theo quá trình tiến hóa của tự nhiên, trong sữa bò xuất hiện thêm đạm Beta-Casein A1 và cho tới hiện nay, trong sữa tươi thường đều có chứa song song cả 2 loại đạm A1 và A2. Trong một đàn bò ngẫu nhiên, không được chọn lựa, can thiệp thì tỉ lệ bò A2 chỉ là khoảng 30%.

Vào những ngày đầu tháng 06 năm 2018, Vinamilk đã đón gần 200 cô bò A2 thuần chủng đầu tiên của Việt Nam được nhập khẩu từ New Zealand về. Đây chính là bước đi tiên phong của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk trong việc mở rộng và đa đạng đàn bò sữa nhằm phụ vụ cho nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Toàn bộ đàn A2 đã được xét nghiệm DNA, và chứng nhận thuần chủng A2 bởi các trung tâm kiểm định di truyền và tổ chức hỗ trợ chăn nuôi của New Zealand (LIC).

Những cô bò A2 đã sản xuất ra dòng sữa A2 đầu tiên tại Việt Nam.

Hai loại đạm Beta-Casein A2 và A1 này chỉ khác nhau 1 amino acid, trong đó đạm A2 có chuỗi amino acid gần với sữa mẹ nên sẽ giúp người sử dụng hấp thu sữa bò một cách tự nhiên, nhanh và toàn diện hơn, hạn chế các triệu chứng dị ứng, khó tiêu hoá với một số người nhạy cảm với đạm sữa bò, nhờ đó tối đa hóa các lợi ích từ những dưỡng chất có trong sữa.

Để có được nguồn sữa A2 tự nhiên với chất lượng tốt nhất, điểm mấu chốt chính là đàn bò thuần chủng A2. Sữa A2 được sản xuất bởi đàn bò thuần A2, với cả hai gene nổi trội A2/A2. Để có đàn bò A2, các trang trại phải được chọn lựa sinh sản qua nhiều thế hệ, hoặc chọn lưa từ các cá thể đã được xác định A2/A2 qua kiểm tra gene bằng DNA từ các mô mềm.