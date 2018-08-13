Vinamilk tiên phong giới thiệu sữa tươi 100% A2 đầu tiên tại Việt Nam

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, đàn bò A2 của Vinamilk đã cho ra đời lô sữa tươi100% A2 đầu tiên tại Việt Nam. Hiện sản phẩm sữa tươi thanh trùng Vinamilk 100% A2 đã được bày bán ở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinamilk Giấc mơ Sữa Việt.

Với hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm trải đều trên toàn quốc, người tiêu dùng có cơ hội mua và thưởng thức sản phẩm sữa tươi thanh trùng Vinamilk 100% A2, một trong những công nghệ mới nhất hiện nay của ngành sữa và mới chỉ xuất hiện tại các thị trường phát triển như Úc, New Zealand, Mỹ,….từ đầu những năm 2000, nay đã được Vinamilk tiên phong mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam, nhằm đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu về thực phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp của gia đình Việt.

Những sản phẩm sữa tươi A2 100% đầu tiên tại Việt Nam đã tới tay người tiêu dùng. Bò A2 và sữa A2 có lịch sử khá lâu đời. Sữa A2 có nguồn gốc từ bò A2 thuần chủng , chứa 100% đạm Beta-Casein A2, còn các loại sữa hiện nay thường chứa song song 2 loại đạm Beta-Casein A1 và Beta-Casein A2 bởi quá trình tiến hóa tự nhiên của loài bò. Đạm Beta-Casein A2 được các nghiên cứu trên thế giới cho là dễ hấp thụ, đặc biệt đối với người nhạy cảm với đạm sữa bò, từ đó tối đa hóa các lợi ích từ những dưỡng chất có trong sữa. Để có được nguồn sữa A2 tự nhiên với chất lượng tốt nhất, điểm mấu chốt chính là đàn bò thuần chủng A2 – những cô bò được chọn lựa từ các cá thể đã được xác định mang gen A2/A2 qua kiểm tra gene bằng DNA từ các mô mềm. Những cô bò A2 đầu tiên tại Việt Nam được Vinamilk nhập khẩu từ New Zealand Vào những ngày đầu tháng 06 năm 2018, Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam đã đầu tư nhập gần 200 cô bò sữa thuần chủng A2 từ New Zealand, đất nước có nền chăn nuôi và công nghiệp sản xuất sữa hàng đầu thế giới, đồng thời là nơi nghiên cứu ra dòng sữa A2 nổi tiếng. Các cá thể bò mẹ đến từ các trang trại được tuyển chọn kỹ lưỡng và các cá thể bê con A2 sẽ được lựa chọn lại lần 2, cách ly và chăm sóc theo tiêu chuẩn đặc biệt tại New Zealand trước khi nhập về Việt Nam.

Theo chị Mỹ Duyên (Hà Nội) - khách hàng của Vinamilk cho biết: “Sữa tươi 100% A2 là sản phẩm mà tôi đã tìm hiểu nhiều từ những trang thông tin dinh dưỡng trên thế giới, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có nguồn cung cấp chính thống, đáng tin cậy. Việc Vinamilk cho ra đời sản phẩm sữa A2 đã giải quyết được vấn đề này của tôi. Sau khi uống thử loại sữa, các bé nhà tôi rất thích hương vị của sản phẩm này. Đây là một sự lựa chọn mới cho gia đình tôi”. Trang trại Thanh Hóa – trang trại vừa khánh thành vào tháng 3/2018 sẽ là nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những cô bò A2 thuần chủng. Từ sau khi lô sữa A2 đầu tiên từ đàn bò A2 New Zealand được ra đời tại trang trại bò sữa Thống Nhất, Thanh Hoá vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, sản phẩm sữa thanh trùng 100% A2 đã đến tay người tiêu dùng, mang đến thêm một sự lựa chọn về thực phẩm tự nhiên cao cấp . Sữa tươi thanh trùng Vinamilk 100% A2 từ giống bò A2 thuần chủng nhập khẩu từ New Zealand một lần nữa khẳng định cam kết của Vinamilk - luôn tiên phong đem đến những sản phẩm chất lượng quốc tế vượt trội, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày một cao cấp và đa dạng của người dân Việt Nam. “ * Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Lê Hoàng Yến, Chuyên viên Đối ngoại, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Tel: 08 5415 5555; Email: lhyen@vinamilk.com.vn ”

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