Vinamilk tâm huyết với quỹ sữa 'Vươn cao Việt Nam'

Đời sống 29/12/2016 10:04

Vinamilk tâm huyết với quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” để đến được với các vùng khó khăn trên khắp Việt Nam tạo điều kiện cho mọi trẻ em có thể uống sữa thường xuyên.

Vinamilk - Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam"

Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ BTTEVN - Bộ LĐTBXH cùng phối hợp với Vinamilk, nhằm mục đích hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, với hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hết sức thiết thực - trao tận tay các em những ly sữa bổ dưỡng nhằm góp phần giúp các em có được cơ hội phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ để có một tương lai tươi sáng hơn. Sự kiên trì của hành trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hành trình 6 năm của Quỹ sữa đã góp phần đem đến cho hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội dùng sữa thường xuyên hơn để cải thiện tình trạng thể chất và trí tuệ của bản thân, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam trong những năm vừa qua.

Quỹ mang sữa đến với trẻ em ở những vùng khó khăn

Quỹ sữa đã đến những vùng sâu vùng xa, gặp gỡ và trao sữa trực tiếp đến tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học, chăm làm. Nhiều em nhà nghèo không có tiền để ăn sáng, bữa chính lúc có, lúc nhịn, nhưng vẫn đến trường theo đuổi con chữ. Thậm chí có những em chưa từng được uống sữa vì đến cơm trắng cũng không có mà ăn, phải thường xuyên ăn những món độn, hoặc phải nhịn đói đến trường.

Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam

Tính đến nay, tổng số lượng sữa mà quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đem đến cho hơn 333.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam trong gần 8 năm hoạt động là gần 26 triệu ly sữa (tương đương khoảng 94 tỷ đồng). Năm 2010 Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã vinh dự được bình chọn là "1 trong 10 chương trình tiêu biểu của ngành Lao động Thương Binh và Xã Hội”.

Vinamilk chú trọng đầu tư cho nguồn nhân lực

 

 

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