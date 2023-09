Vinamilk Sure Prevent đồng hành cùng 3000 người cao tuổi tại giải thi đấu thể dục dưỡng sinh TP. Hồ Chí Minh

Ông Trịnh Hữu Lộc - Phó Chủ tịch Hội Thể dục dưỡng sinh TP Hồ Chí Minh đánh giá rất cao sự phát triển của phong trào thể dục dưỡng sinh trên địa bàn, đồng thời gửi lời cám ơn đến nhà tài trợ Vinamilk – nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent đã liên tục đồng hành trong các năm qua, vì mục tiêu chăm sóc toàn diện cả về tinh thần và thể chất của người cao tuổi.

Nhà tài trợ Vinamilk Sure Prevent nhận cúp và cờ lưu niệm từ Ban Tổ Chức giải thi đấu

Đó cũng là lý do Vinamilk cùng phối hợp với Hội thể dục dưỡng sinh TP Hồ Chí Minh tổ chức “Giải thi đấu thể dục dưỡng sinh TP Hồ Chí Minh mở rông năm 2018”. Việc luyện tập văn nghệ, thể dục dưỡng sinh thường xuyên không chỉ giúp nâng cao và phục hồi sức khỏe, mà còn làm giảm các vấn đề thường gặp ở người cao tuổi như bệnh mất ngủ, bệnh xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường... hiểu được điều này nên Vinamilk muốn góp sức đồng hành cùng các hoạt động giúp rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng người cao tuổi Việt Nam. Bên cạnh đó, với vai trò đi đầu về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong hơn 40 năm qua, Vinamilk cam kết sẽ nỗ lực và ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến nhất, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng, đạt chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, đáp ứng các nhu cầu khác nhau với phương châm giúp người cao tuổi “SỐNG VUI – SỐNG KHỎE – SỐNG THỌ”.

Gần 3.000 đại biểu từ Hội Người Cao Tuổi TP Hồ Chí Minh nhiệt tình tham gia giải thi đấu

Trong ngày diễn ra Giải thi đấu, hơn 2.800 vận động viên trung niên và cao tuổi đã cùng nhau tham gia tranh tài và biểu diễn ở các hạng mục thái cực quyền, thể dục dưỡng sinh, vovinam, quyền với quạt, song lang,...trong không khí hết sức hào hứng và sôi nổi.

Người cao tuổi hào hứng phấn gởi khi tham gia giải thi đấu

Song song với các hoạt động biểu diễn và thi đấu thể thao, Vinamilk cũng đã tổ chức đo loãng xương, kiểm tra huyết áp cho người cao tuổi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, đội ngũ các bác sĩ của Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đã hỗ trợ khám và tư vấn sức khỏe, chia sẻ các phương pháp giúp phòng tránh và chữa trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như loãng xương, tim mạch, tiểu đường,… Các hoạt động đầy ý nghĩa được người cao tuổi đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình.

Vinamilk tổ chức từ vấn và đo loãng xương miễn phí cho người cao tuổi tham gia chương trình

Các Bác sĩ Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk tư vấn sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi tham gia chương trình.

Với mong muốn chăm sóc cho người cao tuổi cả về thể chất lẫn tinh thần, Vinamilk sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Hội, các ban ngành địa phương để tổ chức những hoạt động tương tự trong thời gian tới, góp phần đưa phong trào thể dục dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người cao tuổi, đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, giúp người cao tuổi hướng đến cuộc sống vui khỏe bên gia đình và con cháu.

Box thông tin:

Vinamilk nỗ lực không ngừng nâng cao, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Mới, với giải pháp dinh dưỡng được nghiên cứu lâm sàng, bổ sung dưỡng chất SPS hỗ trợ trí nhớ, tăng 20% canxi và vitamin K2 tạo hệ xượng chắc khỏe, đồng thời đáp ứng 100% hàm lượng Plant Sterols theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho người có vấn đề tim mạch, xương yếu, mệt mỏi và ăn ngủ kém. Nhãn hàng Vinamilk Sure prevent xin giới thiệu Sure Prevent dạng chai 200ml mới, tiện dụng và đầy đủ dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe toàn diện cho Người cao tuổi.

