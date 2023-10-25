Vinamilk đồng hành cùng dự án Phát triển báo chí Việt Nam, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho phóng viên

Đời sống 25/10/2023 15:12

Trong tháng 8 và 9.2023, Vinamilk đã đồng hành cùng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin Truyền thông) tổ chức hai khóa tập huấn “Xây dựng kênh truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội” và “Hướng đến một nền báo ảnh đa dạng” cho hơn 60 phóng viên và biên tập viên báo chí khu vực miền Bắc.

Chương trình nằm trong Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam” năm thứ 4 (2023).

Vinamilk đồng hành cùng dự án Phát triển báo chí Việt Nam, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho phóng viên - Ảnh 1
Các phóng viên, biên tập viên tham gia khóa đào tạo trong dự án “Phát triển báo chí Việt Nam” năm thứ 4 (2023) do Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin Truyền thông) tổ chức với sự đồng hành của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Trong hai ngày 29, 30/9, ông Nguyễn Hoàng Nhật – Phó Tổng biên tập Báo điện tử Vietnamplus, Thông tấn xã Việt Nam, đã hướng dẫn cho học viên cách làm chủ các phương tiện và công nghệ nhiếp ảnh số cũng như kỹ thuật thể hiện tác phẩm ảnh báo chí. Học viên thực tập những kỹ thuật thể hiện tác phẩm ảnh báo chí với góc nhìn mới, hạn chế dàn dựng, áp đặt vào chủ thể ở hiện trường, thể hiện ý tưởng bằng hình ảnh và quan trọng là kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí bằng smartphone trong xu hướng báo chí di động. Những kỹ năng này giúp phóng viên có các bài đăng hiệu quả, thu hút nhiều bạn đọc trên mạng xã hội.

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm: hỗ trợ các học viên trang bị kiến thức cơ bản về truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing); chia sẻ các bước cơ bản để xây dựng một chiến dịch truyền thông, một kênh truyền thông hiệu quả trên mạng xã hội, giúp học viên bổ sung khả năng xác định đối tượng mục tiêu, chọn kênh truyền thông mạng xã hội; lập chiến lược nội dung; nhìn nhận và đánh giá được cách thông tin hiệu quả bằng ảnh trên mạng xã hội.

Có thể thấy rằng, truyền thông mạng xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống. Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, những sự thay đổi trong cách thức đưa tin và tiếp nhận thông tin đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi những người làm báo phải liên tục cập nhật những xu hướng mới để tồn tại và phát triển.

Vinamilk đồng hành cùng dự án Phát triển báo chí Việt Nam, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho phóng viên - Ảnh 2
Khóa học “Hướng đến một nền báo ảnh đa dạng” trang bị kiến thức về xuất bản hình ảnh trên các nền tảng số và các xu hướng ảnh báo chí. Ảnh: Vi Nam

“Môi trường truyền thông số đã và đang làm thay đổi mọi lĩnh vực đời sống xã hội, điều này buộc báo chí phải nhanh chóng thay đổi theo hướng kết nối xã hội để lấy lại vị thế chủ đạo, thu hút công chúng, khách hàng, tăng hiệu quả hơn nhiệm vụ tuyên truyền. Hiện trong chiến lược chuyển đổi số báo chí thì 100% cơ quan báo chí đưa tin trên nền tảng số. Hiện 70% dân số Việt Nam có tài khoản mạng xã hội, nên mạng xã hội ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Hoàng Nhật cho biết.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ dự án, các phóng viên và biên tập viên ảnh cũng được tham gia khóa tập huấn “Hướng đến một nền báo ảnh đa dạng” (ngày 25, 26/8). Khóa tập huấn có sự tham gia của diễn giả Nguyễn Trọng Chính – Tổng biên tập Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Thông tấn xã Việt Nam, nhằm: trang bị kiến thức cơ bản về xuất bản hình ảnh trên các nền tảng số; cập nhật các xu hướng của ảnh báo chí, các hình thức thể hiện; bổ sung khả năng phát hiện đề tài phù hợp với loại hình báo ảnh như phóng sự ảnh - thể hiện những câu chuyện ảnh; kỹ năng thuyết trình, phân tích các tác phẩm ảnh báo chí (biên tập ảnh); nghiên cứu các dự án ảnh, biên tập, chú thích ảnh và tổ chức lại kho lưu trữ hình ảnh…

Vinamilk đồng hành cùng dự án Phát triển báo chí Việt Nam, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho phóng viên - Ảnh 3
Đoàn phóng viên đi thực tế viết bài và tặng sữa cho trẻ em ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Vi Nam

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024” là chương trình hành động nhằm thực hiện sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng theo hình thức xã hội hóa với sự đồng hành của Vinamilk trong suốt 5 năm triển khai. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới, góp phần thực hiện tốt vai trò trong việc xây dựng khát vọng về một Việt Nam hùng cường và vươn cao hơn nữa.

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