Phát biểu trong lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hợp tác chiến lược Vinamilk đã mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân, cũng như tăng cường kiến thức và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị cho các cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại lễ ký kết, Vinamilk và Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tổng kết lại Hợp tác chiến lược giai đoạn 2016-2018 với các kết quả mang lại lợi ích tích cực cho cộng đồng như: Tư vấn và chăm sóc dinh dưỡng cho hơn 520.000 bệnh nhân nội ngoại trú, đào tạo kiến thức dinh dưỡng lâm sàng với các khóa đào tạo trong và ngoài nước cho hơn 1.300 các cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn hy vọng, với kế hoạch hợp tác chiến lược trong ba năm tới (năm 2019 đến năm 2021) sẽ tiếp tục mang lại những chương trình có ý nghĩa, đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và Vinamilk ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2019-2021.

Đại diện cho Vinamilk, ông Phan Minh Tiên - Giám Đốc Điều Hành Marketing đã chia sẻ kết quả Nghiên cứu lâm sàng cho Sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk Sure Prevent chứng minh hiệu quả giúp tăng cường tình trạng dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe cho người bệnh trước và sau phẫu thuật. Nghiên cứu được thực hiện trên các bệnh nhân suy van tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cũng trong lễ ký kết, ông Phan Minh Tiên chia sẻ: “Là công ty hàng đầu về dinh dưỡng tại Việt Nam, Vinamilk rất hân hạnh được hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy ở tầm quốc tế có sự hỗ trợ của các giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng đến từ bệnh viện Đại học Geneva để góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của bệnh nhân và cộng đồng. Đây cũng là một trong những dự án chiến lược của Vinamilk nhằm hướng tới mục tiêu “Chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu bệnh nhân và người cao tuổi Việt Nam”.

Ba nội dung trọng điểm cho dự án trong giai đoạn 2019-2021 bao gồm: Tiếp tục tư vấn dinh dưỡng cho một triệu bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy; Hợp tác phát triển và nghiên cứu lâm sàng các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân và người cao tuổi; Đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng lâm sàng trong và ngoài nước cho 1.200 cán bộ y tế của bệnh viện kết hợp với các trung tâm đào tạo dinh dưỡng lâm sàng hàng đầu thế giới.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và Vinamilk tham dự Hội nghị dinh dưỡng lâm sàng quốc tế ESPEN 2018 tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha

Lễ ký kết được diễn ra có sự tham gia và chứng kiến của Giáo sư Pichard Claude và Giáo sư Pre Laurence Genton Graf đến từ Bệnh viện Đại học Geneva - Thụy sỹ cùng Giáo sư Mathias Pirlich - Tổng thư ký Hội Dinh Dưỡng lâm sàng Châu Âu ESPEN.

Cũng trong lễ ký kết, hai bên đã cùng các Giáo sư lên kế hoạch đào tạo kiến thức dinh dưỡng tiên tiến nhất cho đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tại Bệnh viện Đại học Geneva - Thụy Sỹ- Đơn vị hàng đầu Châu Âu về đào tạo dinh dưỡng lâm sàng.

Sự hợp tác này sẽ giúp nâng tầm chất lượng quốc tế của các nghiên cứu lâm sàng hợp tác giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Vinamilk trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác chiến lược về đào tạo chuyên sâu về kiến thức dinh dưỡng, Vinamilk đã cùng bệnh viện Chợ Rẫy tham dự Hội Nghị dinh dưỡng Lâm Sàng Châu Âu ESPEN 2018.

Hội nghị ESPEN lần thứ 40 được tổ chức tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha quy tụ hàng nghìn chuyên gia dinh dưỡng, bác sỹ, dược sĩ, các nhà khoa học hàng đầu thế giới cùng nhau cập nhật và trao đổi, thảo luận những nghiên cứu, kiến thức mới nhất về lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng.

Việc cập nhật và ứng dụng những nghiên cứu và kiến thức dinh dưỡng tiên tiến nhất trên thế giới vào công tác thực tiễn không những giúp tăng cường hiệu quả chăm sóc dinh dưỡng và điều trị cho bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng, mà còn giúp Vinamilk ứng dụng vào các nghiên cứu để phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho đối tượng Bệnh nhân và người cao tuổi.

Vinamilk hiện đứng thứ 49 trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu và mục tiêu sắp tới là vào top 30.

Để thực hiện chiến lược này, Vinamilk đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới, chú trọng ứng dụng khoa học dinh dưỡng tiên tiến nhất của thế giới để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày một cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước: hợp tác với tập đoàn Chr. Hansen Đan Mạch về ứng dụng chủng men Probiotic, hợp tác ứng dụng công nghệ, dây chuyền sản xuất, bao bì của Tetra Park - Tập đoàn hàng đầu Thụy Điển; hợp tác chiến lược với Tập đoàn dinh dưỡng DSM (Thụy Sỹ) và Lonza (Thụy Sĩ) - tập đoàn chuyên nguyên liệu phục vụ cho khoa học đời sống.