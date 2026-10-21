Việt Trung Company chuyên nhận đặt Hàng Tmall Trung Quốc nhanh chóng

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị hỗ trợ đặt hàng Tmall Trung Quốc uy tín, trước tiên cần hiểu rõ Tmall.com là sàn thương mại điện tử thuộc tập đoàn Alibaba, nơi các thương hiệu như Apple, Nike, Adidas, Xiaomi, Zara mở gian hàng chính thức để phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng Trung Quốc.

Tmall là gì? Vì sao cần dịch vụ order chuyên nghiệp?

Do Tmall chỉ hỗ trợ giao diện tiếng Trung và không giao hàng quốc tế, khách hàng Việt Nam muốn mua hàng trên sàn này cần:

- Tài khoản Alipay hoặc WeChat Pay

- Địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc

- Khả năng đọc hiểu tiếng Trung để đánh giá shop

- Kiến thức về quy trình vận chuyển, thông quan

Đây chính là lý do dịch vụ order trung gian như Việt Trung Company trở thành giải pháp tối ưu cho người Việt.

Lý do nên chọn Việt Trung Company order Tmall

Việt Trung Company xây dựng quy trình khép kín từ đặt hàng, thanh toán, vận chuyển đến thông quan, giúp khách hàng nhập hàng nhanh chóng, đúng chất lượng với chi phí tối ưu nhất.

Nguồn hàng chính hãng đa dạng lĩnh vực

Chúng tôi hỗ trợ tiếp cận đầy đủ các ngành hàng từ Tmall:

- Thời trang, phụ kiện: Nike, Adidas, Zara, H&M, Li-Ning

- Điện tử, công nghệ: Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei

- Mỹ phẩm, sức khỏe: Estée Lauder, L'Oréal, Pechoin

- Gia dụng, nội thất: Midea, Haier, Philips

- Thực phẩm, đồ uống nhập khẩu chính ngạch

Tư vấn 1:1, đánh giá shop uy tín chuyên sâu

Khách hàng không cần biết tiếng Trung hay có kinh nghiệm chọn shop. Đội ngũ Việt Trung Company trực tiếp đánh giá nhà cung cấp, so sánh giá cả và gợi ý sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu từng người.

Thanh toán, vận chuyển minh bạch, an toàn

Chúng tôi hỗ trợ thanh toán hộ qua Alipay, vận chuyển chính ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam, kèm đầy đủ tờ khai hải quan cho mỗi đơn hàng.

Miễn phí dịch vụ order

Việt Trung Company cam kết không thu phí order, khách hàng chỉ thanh toán giá trị sản phẩm cộng cước vận chuyển thực tế, hoàn toàn minh bạch.

Giao hàng nhanh chỉ từ 5-7 ngày

Hàng hóa được vận chuyển về kho Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM hoặc giao tận nơi theo yêu cầu, đảm bảo thời gian nhanh chóng.

Quy trình đặt hàng Tmall tại Việt Trung Company

Quy trình được xây dựng đơn giản, rõ ràng qua 5 bước:

Bước 1: Khách hàng gửi link/ảnh sản phẩm, số lượng và yêu cầu cụ thể

Bước 2: Việt Trung Company tìm kiếm, đánh giá nguồn hàng phù hợp và báo giá chi tiết

Bước 3: Khách hàng xác nhận, thanh toán giá trị đơn hàng

Bước 4: Việt Trung Company theo dõi đơn hàng, vận chuyển về Việt Nam trong 5-7 ngày

Bước 5: Khách hàng nhận hàng, kiểm tra và được hỗ trợ khiếu nại nếu có lỗi phát sinh

Ưu điểm vượt trội khi order Tmall cùng Việt Trung Company

Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ order hàng Trung Quốc tại Việt Trung Company

- Không cần biết tiếng Trung

- Không cần tài khoản Alipay

- Không cần địa chỉ kho tại Trung Quốc

- Không mất phí đặt hàng hộ

- Có hóa đơn và tờ khai hải quan rõ ràng

- Nhập khẩu chính ngạch mọi số lượng, từ nhỏ lẻ đến số lượng lớn

Lợi ích đến từ Việt Trung Company

Việt Trung Company luôn nỗ lực mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng:

- Đúng hàng – Đúng giá – Đúng thời gian

- Bồi thường 100% nếu lỗi phát sinh do Việt Trung Company

- Minh bạch toàn bộ chi phí phát sinh

- Bảo mật thông tin khách hàng

Liên hệ Việt Trung Company ngay hôm nay

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực logistics Trung – Việt, Việt Trung Company tự tin là đối tác đáng tin cậy cho mọi nhu cầu order Tmall cũng như các sàn Taobao, 1688, Alibaba. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá chi tiết nhất.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

Văn phòng Việt Nam

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- Website: https://viettrungcompany.com/

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- Kho hàng 17/2, Da Sha Tou, Quảng Châu, Trung Quốc

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- Quảng Châu - Phật Sơn - Đông Hưng - Bằng Tường - Chiết Giang - Trùng Khánh - Bắc Kinh - Thượng Hải

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