Video: Cận cảnh vớt mảnh vỡ nghi của máy bay trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long

Các máy vỡ máy bay được tìm thấy ở khu vực máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 bị nạn chiều tối ngày 5-4.

Theo thông tin của Sài Gòn Giải Phóng, chiều 5-4, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút; mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Máy bay bị rơi trên vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (TP Hải Phòng).

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng đã triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể (1 nam và 1 nữ) và đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Theo lời kể của các chủ tàu, khu vực máy bay gặp nạn là khu vực ngủ đêm của nhiều du thuyền sang trọng nhất Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh đã được công bố.

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