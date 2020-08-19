Vén màn cuộc đua mua hàng tiêu dùng Úc của các mẹ bỉm sữa

“Không chỉ có Hàn, Nhật hay Mỹ, mà các thương hiệu như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng từ nước Úc cũng vô cùng xứng đáng để bạn “rinh” về và dành làm quà tặng cho gia đình, bạn thân. Khi có nhu cầu mua đồ cho con hay sản phẩm bảo vệ sức khỏe , mình nhất định phải “tậu” hàng Úc”. Chị Thanh Tâm - Hóc Môn - TP.HCM chia sẻ.

“Bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của Úc vì thông thường các sản phẩm được sản xuất tại nước này an toàn và có chất lượng cao hơn nhiều nước khác. Luật pháp ở Úc quy định rất nghiêm ngặt khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhất là với sản xuất mỹ phẩm.

Muốn sản phẩm xuất hiện trên thị trường, nhà sản xuất phải thực hiện nghiên cứu lâm sàng để chứng minh tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm. Trong quá trình lưu hành, các đợt kiểm tra báo cáo tiếp tục được diễn ra. Nếu phát hiện sản phẩm có chứa hoá chất, dược chất gây hại mới, Chính phủ sẽ cập nhật bổ sung vào danh sách cấm.

Sản phẩm phải liệt kê tất cả các thành phần hiện có trên bao bì. Tất cả thông tin khi giới thiệu với người tiêu dùng phải được chứng minh dựa trên bằng chứng khoa học và nghiên cứu nghiêm túc. Để vượt qua được những yêu cầu khắt khe trên, nhà sản xuất phải cần đầu tư về chi phí sản xuất lẫn nghiên cứu sản phẩm”, một chuyên gia kinh tế cho biết.

Viên tinh dầu Hoa Anh Thảo Blackmores - sản phẩm được ví như “thần dược” của chị em

Chị Hoàng An - Phó Giám đốc một công ty truyền thông vừa đặt mua thành công lọ tinh dầu Hoa Anh Thảo Blackmores khẳng định, “khi dùng sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho cá nhân hay gia đình, tôi thường nghĩ ngay đến hàng của Úc. Ví dụ như viên Tinh dầu Hoa Anh Thảo Blackmores, mình đã dùng 5 năm nay rồi. Nó đúng là vị cứu tinh cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em. Bởi tôi được biết viên Tinh dầu hoa anh thảo Blackmores cung cấp các axit béo quan trọng cho các hoạt động của cơ thể. Những dưỡng chất cơ thể không thể tự tổng hợp được đó là omega-6, axit gamma-linolenic (GLA) và axit linoleic (LA). Sẽ giúp: Giảm tình trạng kích ứng, ngứa, mẩn đỏ ở da, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm da, chàm, khô và bong tróc da. Chống viêm, cải thiện tình trạng mụn trứng cá. Cấp ẩm và thúc đẩy độ đàn hồi của da, giảm hình thành nếp nhăn. Làm giảm dịu các cơn đau liên quan đến hội chứng tiền mãn kinh (PMS), hỗ trợ sự duy trì hoạt động của chức năng nội tiết tố tổng thể, giúp giảm căng thẳng, cáu gắt, mệt mỏi, đau đầu, tức ngực ở thời kỳ tiền mãn kinh. Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền kinh nguyệt như đau bụng, tức ngực, ứ nước, đau đầu, cáu kỉnh. Hỗ trợ chữa hội chứng buồng trứng đa nang. Cải thiện hệ miễn dịch, cho cơ thể tràn đầy năng lượng”.

Anh Xuân Cường, chủ cửa hàng Cún xinh https://www.facebook.com/hangmevabecunxinh/?epa=SEARCH_BOX chuyên bán các mặt hàng dành cho mẹ và bé cho rằng, “Tại Cún Xinh, dù không quảng cáo, không PR rầm rộ nhưng chất lượng của sản phẩm Úc tại đây luôn làm hài lòng các chị em khó tính. Là khách hàng, ai cũng muốn được sử dụng sản phẩm chất lượng nhất đi kèm dịch vụ tốt nhất. Mọi thủ thuật, mánh khóe đánh vào niềm tin khách hàng đều không bằng việc mình khẳng định ngay từ chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ.

Vì thế, với thước đo “Nâng niu như bàn tay mẹ”, ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã tạo uy tín từ việc lựa chọn nguồn hàng Úc xách tay chính hãng, chất lượng. Với lựa chọn bán hàng xách tay Úc đó là thông điệp chúng tối muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam, nhất là chị em và các bé yêu những sản phẩm chất lượng thực sự.

Thêm vào đó, khách hàng ngày càng có nhu cầu cao và họ luôn quan tâm đến mức độ được đáp ứng khi tiếp nhận sản phẩm. Bán hàng bây giờ không phải cứ có sản phẩm đưa cho họ là xong mà phải phục vụ bằng cả tấm lòng mới là việc quan trọng nhất”.

Do kiên định đi theo con đường “ăn chắc, mặc bền”, Shop hàng Úc Cún Xinh vừa bán hàng online nhưng cũng mở thêm cửa hàng để các mẹ bỉm sữa có thể trực tiếp mua hàng và đối chứng, không sợ hàng gian dối, hàng giả.

Được biết, hiện nay các mặt hàng tại Cún Xinh khá đa dạng, nhưng rất thực tế hữu ích sử dụng hàng ngày cho mẹ, bé và cả gia đình.

Đặc biệt, hiện Cún Xinh đã có lượng khách hàng trung thành khá ổn định. Để thắt chặt mối quan hệ, Cún Xinh dành nhiều chương trình ưu đãi thường xuyên cho khách hàng. Gần đây nhất Cún Xinh phát hành thẻ thành viên gồm các loại: thẻ bạc, thẻ vàng và bạch kim.

Để tham khảo hàng Úc xách tay chính hãng, các mẹ bỉm sữa có thể lướt vào trang:

https://www.facebook.com/hangmevabecunxinh/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB191TZN71ZxpVIdr4gd8Tam-BLWKYZ5EFCeus3ft0PBwsZt0fcBNeHNQUuyiMV2DKLQFdJuCsbqxEG.

Hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại: 647/14 Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 0769116999