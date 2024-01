Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến người phụ nữ 41 tuổi tử vong tại đường Trần Tất Văn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, xác nhận sự việc với PV, đại diện lãnh đạo phường Phù Liễn, quận Kiến An (TP. Hải Phòng) cho biết, vào sáng nay (10/1), trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người phụ nử tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ sinh năm 1983 tử vong- Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Thông tin ban đầu được biết, vào hồi 8h32 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hướng (SN 1977; trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô tải BKS 15C-184xx lưu thông trên đường Trần Tất Văn theo hướng từ Ngã 5 Kiến An đi cầu Nguyệt.

Khi anh Hướng điều khiển phương tiện đến trước nhà số 208 đường Trần Tất Văn, bất ngờ va chạm với xe máy BKS 15B2-900xx do chị Nguyễn Thị N (SN 1983; trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão), TP. Hải Phòng đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh giữa 2 phương tiện khiến chị N. tử vong tại chỗ và xe máy nạn nhân hư hỏng.

Theo thông tin từ Pháp luật xã hội, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP, Phó trưởng Ban ATGT TP Hải Phòng, cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, lãnh đạo Công an quận Kiến An trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Pháp luật xã hội

Công an quận Kiến An đưa lái xe tải đi kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại Bệnh viện Kiến An và phối hợp Viện kiểm sát quận Kiến An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện liên quan, khám nghiệm tử thi sau đó đưa xe ô tô BKS: 15C - 184.43 đi cân trọng tải, đồng thời tạm giữ, niêm phong phương tiện tang vật đối với xe ô tô BKS 15C - 184.43 và xe mô tô 15B2 - 900.xx.

