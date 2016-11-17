Tuyệt chiêu tẩy keo 502 dính vào da chỉ trong “một nốt nhạc”

Đời sống 17/11/2016 13:59

Keo 502 dính vào tay hay bất kỳ phần da nào khác trên cơ thể đều gây ra cảm giác vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, hãy học ngay tuyệt chiêu đơn giản dễ làm dưới đây để “đánh bay” lớp keo này chỉ trong một nốt nhạc nhé.

Keo 502, keo dán sắt… đều là những loại keo có độ kết dính rất cao và dễ bám chặt vào da nếu không cẩn thận. Ngay khi dung dịnh keo chảy lên da thì ngay lập tức hình thành một lớp mỏng màu trắng dính siêu chặt và không thể rửa sạch bằng nước thông thường. Một số tuyệt chiêu sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ sự khó chiu này cực nhanh chóng.

tuyet-chieu-tay-keo-502-dinh-vao-da-chi-trong-mot-
Keo 502 dính vào da tay gây cảm giác vô cùng khó chịu.

Sử dụng dung dịch Acetone

Acetone không chỉ dùng để tẩy sơn móng tay mà còn cực hiệu quả trong việc tẩy keo 502. Nguyên nhân là do Acetone có thể làm mềm chất cyanoacrylate có trong keo dán, bạn chỉ cần đổ một lượng vừa đủ dung dịch Acetone lên chỗ dính keo là có thể nhanh chóng tẩy sạch.

Lưu ý không dùng bông để thấm dung dịch acetone lên vùng keo vì có thể gây ra phản ứng dữ dội với cyanoacrylate.

Ngâm tay vào nước xà phòng ấm

Nếu lượng keo dính vào da không quá dày hoặc quá nhiều. Bạn có thể ngâm tay vào nước xà phòng ấm và cho thêm một ít giấm, vừa ngâm vừa kì nhẹ nhàng để lớp keo mềm và  tróc ra nhanh hơn.

tuyet-chieu-tay-keo-502-dinh-vao-da-chi-trong-mot-
Ngâm tay vào nước xà phòng ấm có thể giúp tẩy keo 502.

Sử dụng bơ

Bạn chỉ cần lấy một ít bơ vào thoa đều lên vùng da bị keo dính và thoa liên tục cho đến khi lớp keo tự mềm và tróc ra, sau đó rửa sạch.

tuyet-chieu-tay-keo-502-dinh-vao-da-chi-trong-mot-
Thoa bơ đều lên vùng da dính keo để lớp keo mềm và dần tróc ra.

Sử dụng giấy nhám

Trong trường hợp kepo 502 không dính vào da mà lại dính vào các vật dung như giày dép, quần áo,…bạn có thể dùng giấy nhám chà nhẹ và từ từ để bóc lớp keo mà không làm hỏng vật dụng. Nếu keo dính vào da, thay vì giấy nhám bạn hãy nhúng tay vào nước ấm rồi dùng đá bọt chà nhẹ để tránh làm tổn thương da hay trầy xướt.

Trên đây là một số cách tẩy keo 502 dính vào những vùng da dễ xử lý như tay, chân…Tuy nhiên, nếu keo dính vào những nơi nhạy cảm như mắt thì bạn tuyệt đối không được áp dụng các phương pháp trên mà phải đến ngay bác sĩ để xử lý kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

>>> Xem thêm: cách làm mứt gừng trắng đẹp, cách làm mứt gừng

ST

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 19 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 29 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 43 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 59 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh