Tuyệt chiêu tẩy keo 502 dính vào da chỉ trong “một nốt nhạc”

Keo 502 dính vào tay hay bất kỳ phần da nào khác trên cơ thể đều gây ra cảm giác vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, hãy học ngay tuyệt chiêu đơn giản dễ làm dưới đây để “đánh bay” lớp keo này chỉ trong một nốt nhạc nhé.

Keo 502, keo dán sắt… đều là những loại keo có độ kết dính rất cao và dễ bám chặt vào da nếu không cẩn thận. Ngay khi dung dịnh keo chảy lên da thì ngay lập tức hình thành một lớp mỏng màu trắng dính siêu chặt và không thể rửa sạch bằng nước thông thường. Một số tuyệt chiêu sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ sự khó chiu này cực nhanh chóng.

Sử dụng dung dịch Acetone

Acetone không chỉ dùng để tẩy sơn móng tay mà còn cực hiệu quả trong việc tẩy keo 502. Nguyên nhân là do Acetone có thể làm mềm chất cyanoacrylate có trong keo dán, bạn chỉ cần đổ một lượng vừa đủ dung dịch Acetone lên chỗ dính keo là có thể nhanh chóng tẩy sạch.

Lưu ý không dùng bông để thấm dung dịch acetone lên vùng keo vì có thể gây ra phản ứng dữ dội với cyanoacrylate.

Ngâm tay vào nước xà phòng ấm

Nếu lượng keo dính vào da không quá dày hoặc quá nhiều. Bạn có thể ngâm tay vào nước xà phòng ấm và cho thêm một ít giấm, vừa ngâm vừa kì nhẹ nhàng để lớp keo mềm và tróc ra nhanh hơn.

Sử dụng bơ

Bạn chỉ cần lấy một ít bơ vào thoa đều lên vùng da bị keo dính và thoa liên tục cho đến khi lớp keo tự mềm và tróc ra, sau đó rửa sạch.

Sử dụng giấy nhám

Trong trường hợp kepo 502 không dính vào da mà lại dính vào các vật dung như giày dép, quần áo,…bạn có thể dùng giấy nhám chà nhẹ và từ từ để bóc lớp keo mà không làm hỏng vật dụng. Nếu keo dính vào da, thay vì giấy nhám bạn hãy nhúng tay vào nước ấm rồi dùng đá bọt chà nhẹ để tránh làm tổn thương da hay trầy xướt.

Trên đây là một số cách tẩy keo 502 dính vào những vùng da dễ xử lý như tay, chân…Tuy nhiên, nếu keo dính vào những nơi nhạy cảm như mắt thì bạn tuyệt đối không được áp dụng các phương pháp trên mà phải đến ngay bác sĩ để xử lý kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

ST

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyet-chieu-tay-keo-502-dinh-vao-da-chi-trong-mot-not-nhac-28061.html