Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng

Đời sống 26/02/2026 11:49

Ba vụ va chạm gần nhau liên quan 7 ôtô trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ, sáng 26/2.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng nay (26/2), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã rơi vào trạng thái tê liệt cục bộ sau chuỗi 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra ở cự ly quá hẹp. Sự cố trên liên quan đến 7 phương tiện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đỏ về sự nguy hiểm trong việc không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng nay, thời điểm tài xế dễ rơi vào trạng thái mất tập trung nhất, chuỗi tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại Km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng).

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo ghi nhận, 3 vụ va chạm xảy ra dồn dập trên phần đường hướng từ TP.HCM đi Khánh Hòa, mỗi vị trí chỉ cách nhau vỏn vẹn khoảng 50 mét.

Đầu tiên là một chiếc xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai bất ngờ mất lái, lao đi như tên bắn và tông ngã 7 cục bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục trượt dài vào lề, cày nát hệ thống hộ lan mềm.

Ngay sau đó, ở vị trí thứ hai, một xe khách khác lặp lại kịch bản tương tự. Chiếc xe mất kiểm soát, húc văng 8 cục bê tông dải phân cách và xé toạc khoảng 5 mét hộ lan mềm bên lề đường.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng - Ảnh 2
Phương tiện tham gia giao thông hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là vụ va chạm thứ ba, cuốn 5 phương tiện vào chung vào tai nạn liên hoàn này bao gồm: 1 xe khách giường nằm, 1 xe đầu kéo, 1 ô tô 7 chỗ và 2 xe tải.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hai chiếc xe khách to lớn nằm chắn ngang, bít kín toàn bộ mặt đường. Đáng sợ nhất là chiếc ô tô 7 chỗ bị kẹp ở giữa, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Hậu quả của vụ va chạm khiến toàn bộ các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể nhúc nhích. Hàng đoàn xe nối đuôi nhau chôn chân giữa đêm tối, gây ùn ứ kéo dài nhiều km trên tuyến cao tốc huyết mạch.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng - Ảnh 3
Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đã có mặt, tổ chức phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

Đến 8 giờ sáng nay, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua khu vực này đang cấm phương tiện lưu thông, các xe được hướng dẫn rời tuyến cao tốc tại nút giao ĐT.720 để tránh khu vực xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn. Xe cứu hộ cũng được huy động để di dời phương tiện, giải phóng mặt đường sau khi hoàn tất công tác điều tra.

