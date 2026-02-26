Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng

Đời sống 26/02/2026 11:49

Ba vụ va chạm gần nhau liên quan 7 ôtô trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ, sáng 26/2.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng nay (26/2), trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã rơi vào trạng thái tê liệt cục bộ sau chuỗi 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra ở cự ly quá hẹp. Sự cố trên liên quan đến 7 phương tiện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đỏ về sự nguy hiểm trong việc không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng nay, thời điểm tài xế dễ rơi vào trạng thái mất tập trung nhất, chuỗi tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại Km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng).

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo ghi nhận, 3 vụ va chạm xảy ra dồn dập trên phần đường hướng từ TP.HCM đi Khánh Hòa, mỗi vị trí chỉ cách nhau vỏn vẹn khoảng 50 mét.

Đầu tiên là một chiếc xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai bất ngờ mất lái, lao đi như tên bắn và tông ngã 7 cục bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục trượt dài vào lề, cày nát hệ thống hộ lan mềm.

Ngay sau đó, ở vị trí thứ hai, một xe khách khác lặp lại kịch bản tương tự. Chiếc xe mất kiểm soát, húc văng 8 cục bê tông dải phân cách và xé toạc khoảng 5 mét hộ lan mềm bên lề đường.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng - Ảnh 2
Phương tiện tham gia giao thông hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là vụ va chạm thứ ba, cuốn 5 phương tiện vào chung vào tai nạn liên hoàn này bao gồm: 1 xe khách giường nằm, 1 xe đầu kéo, 1 ô tô 7 chỗ và 2 xe tải.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hai chiếc xe khách to lớn nằm chắn ngang, bít kín toàn bộ mặt đường. Đáng sợ nhất là chiếc ô tô 7 chỗ bị kẹp ở giữa, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Hậu quả của vụ va chạm khiến toàn bộ các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể nhúc nhích. Hàng đoàn xe nối đuôi nhau chôn chân giữa đêm tối, gây ùn ứ kéo dài nhiều km trên tuyến cao tốc huyết mạch.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng - Ảnh 3
Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn qua xã Tân Lập khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đã có mặt, tổ chức phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

Đến 8 giờ sáng nay, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua khu vực này đang cấm phương tiện lưu thông, các xe được hướng dẫn rời tuyến cao tốc tại nút giao ĐT.720 để tránh khu vực xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn. Xe cứu hộ cũng được huy động để di dời phương tiện, giải phóng mặt đường sau khi hoàn tất công tác điều tra.

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

Ngày 18/2 (Mùng 2 Tết), tại thôn 3 Bảo Lộc thuộc xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng và 1 con nhỏ tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

TIN MỚI NHẤT

Sau khi xảy ra tranh cãi, 2 người phụ nữ lao vào giật tóc rồi đánh nhau ngay trong thang máy

Sau khi xảy ra tranh cãi, 2 người phụ nữ lao vào giật tóc rồi đánh nhau ngay trong thang máy

Video 25 phút trước
Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Tâm sự Eva 40 phút trước
1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 48 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Xã hội 1 giờ 0 phút trước
Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 1 giờ 25 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương