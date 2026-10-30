Tương lai, đi biển Cần Giờ chỉ còn 13 phút

Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC tổ chức triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ tại TP.HCM.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng của dự án sau gần một năm kể từ lễ động thổ vào tháng 12/2025. Thay vì tập trung vào một số hạng mục chuẩn bị và thi công ban đầu, các đơn vị bắt đầu mở rộng phạm vi triển khai, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời trên toàn tuyến.

Theo kế hoạch, trong những giai đoạn cao điểm, các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân lực kỹ thuật làm việc tại công trường.

Các mũi thi công mới được triển khai tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ và những vị trí cầu điển hình đã được bàn giao mặt bằng.

Trước đó, dự án đã thực hiện khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, khu vực Depot Cần Giờ cùng nhiều vị trí cầu đặc biệt như Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà.

Ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai. Trong đó, bãi đúc số 1 đã đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên.

Đáng chú ý, dự án sẽ tăng cường áp dụng giải pháp thi công công nghiệp hóa, sử dụng cấu kiện đúc sẵn nhằm rút ngắn thời gian và giảm khối lượng công việc trực tiếp tại hiện trường.

Theo phương án được công bố, khoảng 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được sản xuất tại ba bãi đúc dầm trong khoảng 15 tháng. Mỗi bãi dự kiến đạt năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp dầm mỗi ngày.

Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm dài 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp có tải trọng 900 tấn để phục vụ hạng mục này.

Ga Bến Thành và cầu Cần Giờ là những hạng mục đáng chú ý

Trong các công trình trọng điểm, ga ngầm Bến Thành được xác định là một trong những khu vực tập trung nguồn lực thi công. Ga có chiều dài 565,85 m, hố móng sâu khoảng 34 m và được thiết kế kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1.

Tại khu vực cảng Sài Gòn, đoạn hầm TBM dài 2.019,45 m sẽ được triển khai, tiếp nối với đoạn hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và hầm hở chữ U dài 266 m. Công trình dự kiến sử dụng máy đào hầm có đường kính 13 m.

Ở phía Cần Giờ, các hạng mục tại Depot Cần Giờ, cầu chính vượt sông Soài Rạp và những cây cầu đặc biệt trên tuyến cũng được đẩy mạnh triển khai.

Trong đó, cầu chính Cần Giờ có kết cấu dây văng dầm giàn thép, gồm hai trụ tháp hình chữ A, nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn ở hai đầu. Đây là một trong những công trình có quy mô đáng chú ý của toàn tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện đơn vị chủ đầu tư, cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự, công nghệ và thiết bị để tổ chức thi công theo tiến độ. Đồng thời, các đơn vị sẽ kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và môi trường.

Đại diện chủ đầu tư cũng đề nghị tiếp tục nhận được sự phối hợp của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để các đơn vị có thể triển khai thi công liên tục, đồng bộ.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao trong quý IV/2026. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 để tiến hành chạy thử, trước khi đưa vào vận hành thương mại trong năm 2029.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ tối đa 350 km/h. Khi đi vào khai thác, tuyến dự kiến vận hành với tần suất 5 phút/chuyến, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 13 phút (hiện nay di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy mất khoảng 1,5h - 2h)

Việc hình thành tuyến đường sắt được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với Cần Giờ, tạo thêm lựa chọn giao thông cho người dân, đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ tại khu vực phía Nam thành phố.