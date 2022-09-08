Xuất hiện tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" tập 293, mẹ chồng Trần Thị Hợp (59 tuổi, Cần Thơ) khiến MC Quyền Linh và Lê Lộc vừa cười ngã ngửa, vừa liên tục xuýt xoa "xin vía " vì lối nói chuyện thẳng thắn, hài hước và đặc biệt yêu thương, chiều chuộng nàng dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Cẩm Tiên (25 tuổi). Không chỉ cho nàng dâu "đại trùng tu" nhan sắc, chỉ dạy cách giữ chồng đầy hiện đại, mẹ chồng còn "chi thưởng" khủng với 1,5 tỷ đồng khi dâu sinh con.

Bà Trần Thị Hợp (59 tuổi) đến từ TP. Cần Thơ, đang kinh doanh bất động sản . Tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu, bà cuốn hút hai MC Quyền Linh và Lê Lộc bởi lối nói chuyện hài hước, thẳng thắn.

Trong bộ áo bà ba đặc trưng của người dân miền Tây, bà Hợp toát lên vẻ sang trọng với cách trang điểm nhẹ nhàng kèm trang sức đắt tiền. Đồng thời, bà còn khiến nhiều người xuýt xoa khi chia sẻ cách đối đãi vô cùng tốt dành cho con dâu Nguyễn Thị Cẩm Tiên (25 tuổi).

Tuy nhiên, ở lần gặp đầu tiên, bà Hợp không có nhiều thiện cảm với người yêu của con trai. Bởi, Tiên không chào hỏi khi gặp bà.

Bà Hợp kể: “Lần đầu tiên, tôi thấy Tiên ốm nhom ốm nhách mà mặc cái quần jeans tua rua, áo thì ngang lưng. Khi con trai chào tôi, con bé không chào mà chỉ biết nhìn tôi chăm chăm".

Ngay hôm sau, bà lập tức dò hỏi con trai về mối quan hệ với cô gái tên Tiên. Nghe con nói đang tìm hiểu cô gái này, bà Hợp liền tuyên bố không đồng ý cho hai đứa quen nhau.

Trước lời "tố" của mẹ chồng, Cẩm Tiên lập tức giải thích về thái độ ngày hôm đó: "Em không biết hôm đó đi gặp mẹ chồng. Ra đến quán thấy mặt mẹ ngầu như mấy người cho mượn tiền góp, em sợ quá không dám vào chào hỏi". Cô Hợp cũng nói thêm, đến khi cưới về làm dâu thì Cẩm Tiên cũng rất ít khi chào hỏi; nhưng dạy riết thì cũng đã quen và chủ động cười nói hoà đồng với mọi người.

Sau này, khi về làm dâu bà Hợp, Cẩm Tiên được mẹ chồng dạy chào hỏi, hòa đồng hơn với mọi người.

Là người làm kinh doanh, bà Hợp rất coi trọng tuổi tác. Khi biết con dâu “tứ hành xung” với tuổi mình và con trai, bà càng ra sức cấm đoán.

Thế nhưng, Cẩm Tiên đã khéo léo viết tâm thư gửi mẹ chồng tương lai: "Con thương anh lắm, con không thể sống thiếu anh được. Con hứa về sẽ ngoan, làm dâu chăm sóc tuổi già cho bác. Bác dạy gì con cũng sẽ nghe...".

Trong khi đó, con trai của bà Hợp cũng phản ứng gay gắt, thậm chí đập đầu vào tường để mong được mẹ đồng ý cho cưới Cẩm Tiên.

Về phía Cẩm Tiên, cô nàng cũng không hề cảm thấy tủi thân khi đám cưới không như nhiều người khác. "Mẹ đem vàng về cho em cũng nhiều. Nhạc sống đánh nguyên ban, vàng vòng cho linh đình vì không được tuổi" - nàng dâu cười tít mắt tiết lộ.

Tại chương trình, cô Hợp còn hài hước kể câu chuyện con trai mình bị "choáng" khi lần đầu xuống nhà con dâu: "Trời ơi, nhà gì đâu quá trời nghèo!". Không những không chê, mẹ chồng con dạy lại con trai: "Nghèo không được quyền có chồng hả? Nghèo không được quyền yêu, không được quyền sống hả ? Con đã thương con người ta, cưới về nhà mình thì sao lại sợ nghèo. Nếu nhà gái không có điều kiện thì mình lo!". Cô còn vui vẻ tiết lộ, tuy cưới một mà được đến ba, tức là cưới nàng dâu Cẩm Tiên nhưng mua nhà rước ông bà sui lên ở luôn, thương nhau như chị em ruột chứ không phải tình nghĩa sui gia.

Treo thưởng tiền tỷ khi con dâu sinh

Hiện tại, vợ chồng Cẩm Tiên sống rất thuận hòa, 6 năm sinh được 2 bé gái, 1 bé trai. Gia đình nhỏ của Tiên được mẹ chồng quan tâm, vun vén hết mực.

Bà Hợp không chỉ cho nàng dâu tiền để “đại trùng tu” nhan sắc mà còn dạy cách giữ chồng rất hiện đại.

Biết tính con dâu hay ghen, bà nhiệt tình chỉ dạy: “Con phải làm chảnh lên. Người phụ nữ muốn giữ chồng thì phải bản lĩnh, phải đẹp, phải giỏi kiếm tiền. Ở nhà đừng ăn mặc lèng xèng, ban ngày mặc đầm, ban đêm ăn mặc quyến rũ, xịt dầu thơm vào”.

Ngoài tình yêu thương, bà Hợp còn rất tâm lý, biết cảm thông với hoàn cảnh nghèo khó của con dâu. Trước khi cưới, con trai của bà có phần phân vân khi tận mắt chứng kiến cảnh nghèo của gia đình người yêu.

Biết chuyện, bà Hợp không chê gia cảnh của Tiên mà còn dạy con trai không được coi thường gia đình người yêu.

Bà Hợp nói với con trai: “Nghèo không được quyền có chồng hả? Nghèo không được quyền yêu, không được quyền sống hả? Con đã thương con người ta, cưới về nhà mình thì sao lại sợ nghèo. Nếu nhà gái không có điều kiện thì mình lo".

Sau đó, bà làm đúng như lời đã dạy con. Bà sẵn lòng mua nhà, rước ông bà sui lên ở chung vợ chồng con trai. Hai bên thương nhau như chị em ruột chứ không phải tình nghĩa sui gia.

Cũng tại chương trình, mẹ chồng Trần Thị Hợp hài hước “tố” con dâu trước khi cưới thì hứa hẹn đủ điều, nhưng mấy năm trời vẫn chưa cầm được cây chổi quét nhà.

"Từ lúc cưới đến giờ, con bé chỉ nấu được một bữa cho tôi ăn mà thôi. Nó nói biết làm có một món nên tôi nấu cơm luôn cho tới giờ. Lúc Tiên có bầu, tôi lặt yến, nấu yến cho ăn tất tần tật. Nói rằng 5-6 năm trời Tiên làm dâu chứ tầm đó năm mẹ chồng như tôi phải làm dâu lại không à”, bà Hợp hài hước.

Cuối chương trình, mẹ chồng Trần Thị Hợp xúc động khi nhận món quà sức khỏe của con dâu. Cô còn không quên "nhả vía" cho MC Quyền Linh để hai cô con gái sau này cũng tìm được mẹ chồng tốt; và MC Lê Lộc sau này cũng có đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc.