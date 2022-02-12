Tung bộ ảnh Tết đẹp mê hồn, nữ tác giả Amy Dương gửi tuyên ngôn cho phụ nữ hiện đại

Những ngày qua, Fanpage Amy Dương – Sống Rực Rỡ được bao phủ bởi một sắc xuân ngập tràn với bộ ảnh Chào Xuân 2022 của tác giả Amy Dương. Thu hút rất nhiều lượt like và bình luận, phần lớn mọi người khá bất ngờ với sự thay đổi hình tượng vô cùng thú vị này từ phía nữ tác giả, doanh nhân gốc Việt này. Mái tóc dài bồng bềnh được “biến hình” thành một mái tóc ngắn trẻ trung và cá tính hơn, bộ trang phục sắc đỏ truyền thống đã ghi được dấu ấn vô cùng mạnh mẽ nhờ sự đột phá, hiện đại và khá “nóng bỏng”. Quả đúng một kiểu mẫu Quý cô sang trọng, hiện đại, thành công và năng động mà nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Cô không ngại thay đổi và chuyển biến liên tục để “chạm” đến những bản thể rực rỡ nhất của chính mình. Được biết tác giả Amy Dương đồng thời là một nữ doanh nhân thành đạt và hiện có cuộc sống viên mãn cùng chồng và con trai tại thành phố xinh đẹp Vancouver, Canada.

Mới đây những người quan tâm được phen “trầm trồ” trước Bộ ảnh Chào Xuân 2022 của tác giả Amy - Một hình ảnh mới mẻ, thú vị hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống, nhẹ nhàng và nét cá tính, gợi cảm.

Thần thái tự nhiên toát lên từ ánh mắt, nụ cười và từng nét đẹp trong chuyển động của tác giả Amy Dương như thay lời “Tôi đang trải nghiệm những ngày tháng hạnh phúc tròn đầy và viên mãn nhất”. Đối với tác giả Amy, người phụ nữ không cần phải vướng mắc vào bất kỳ hình mẫu nào cố định, chúng ta luôn thay đổi và chuyển động, chúng ta luôn không ngừng trải nghiệm, thử và tìm ra những bản thể rực rỡ nhất của mình. Sống là không hối tiếc quá khứ hay lo lắng về tương lai mà chính là tận hưởng trọn vẹn phút giây bạn đang nắm trong tay ngay khoảng khắc này.

(“Này cô gái, đừng dính mắc vào bất kỳ hình ảnh nào. Bạn có thể là bất cứ ai vào bất cứ lúc nào.”)- Amy Dương.

Có lẽ đó chính là tuyên ngôn tác giả Amy Dương đã và đang ngầm gửi đến tất cả mọi người trong suốt hành trình lan tỏa điều tích cực và nhiệt sống của mình. Bạn đọc theo dõi tác giả Amy đủ lâu, đọc sách cũng như cơ hội lắng nghe một số buổi trò chuyện cũng phần nào thấm dần tư duy sống thú vị và mới mẻ này của cô. Sức mạnh của tư duy và niềm tin đó đã được minh chứng bằng sự thay đổi của rất nhiều người, đặc biệt là những học viên tham gia trong khóa học 30 ngày chuyển hóa khai giảng đầu tháng 1 vừa qua.

Xã hội truyền thống cho rằng phụ nữ có gia đình không cần xinh đẹp và theo đuổi thành công. Chính điều này đã “giam giữ” giấc mơ của họ trong nhiều năm. Có cơ hội học tập, sinh sống và thành công ở một đất nước phát triển như hiện nay, tác giả Amy không ngừng nỗ lực đưa những tư duy sống tích cực, mới mẻ để giúp mỗi người phụ nữ tìm ra bản thể chân thật nhất của mình, để sống một cuộc đời trọn vẹn xứng đáng mà không hề hối tiếc. Cuốn sách đầu tay “Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà” nhận được sự yêu mến từ độc giả cũng chính nhờ ý nghĩa và giá trị thiết thực của nó mang lại.

“Life’s secret is simple: Dream the biggest possible dreams. And do your best to achieve those dreams.”

(“Bí mật của cuộc sống rất đơn giản: Hãy mơ những giấc mơ lớn nhất có thể. Và nỗ lực hết mình để đạt được những ước mơ đó.”)- Amy Dương

Với sự thay đổi không ngừng của chính bản thân mình từ hình tượng đến những hoạt động chị khởi tạo và tham dự, tác giả Amy Dương chứng minh một điều rằng: Bạn đừng bao giờ đóng khung hình ảnh của mình, treo nó lên và ngắm nhìn trong nhiều năm. Bạn không nhất thiết là một ai bởi bạn có khả năng để trở thành bất kỳ ai tại bất kỳ thời điểm nào.

Sự chuyến hóa đó không phải chỉ toát lên từ vẻ bề ngoài, nó đến và thu hút nhẹ nhàng từ sâu bên trong chính con người tác giả. Đó mới là điểm chạm sâu sắc nhất tới mọi người mà chẳng bao giờ có thể mất đi. Cùng ngắm nhìn thêm một số hình ảnh đẹp mê hồn của nữ tác giả Amy Dương trong bộ ảnh Chào Xuân 2022.

Nhân dịp năm mới, tác giả Amy Dương lì xì đầu xuân cho độc giả báo với món quà sách “Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà” được giảm 33% giá bìa. Một món quà ý nghĩa để dành tặng chính bản thân mình cũng như bạn bè, người thân để khởi động một năm 2022 với nhiều điều tốt đẹp.

Link đăng ký sách: https://forms.gle/QG2K9hjUisibWiRV6

Được biết toàn bộ lợi nhuận từ cuốn sách sẽ được chuyển trực tiếp đến các quỹ thiện nguyện uy tín tại Việt Nam như Làng trẻ em SOS, Sống Foundation, Quỹ Powai và các tổ chức khác góp phần phát triển xã hội và con người Việt Nam.