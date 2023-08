Tung bộ ảnh Tết đẹp mê hồn, nữ tác giả Amy Dương gửi tuyên ngôn cho phụ nữ hiện đại

Thần thái tự nhiên toát lên từ ánh mắt, nụ cười và từng nét đẹp trong chuyển động của tác giả Amy Dương như thay lời “Tôi đang trải nghiệm những ngày tháng hạnh phúc tròn đầy và viên mãn nhất”. Đối với tác giả Amy, người phụ nữ không cần phải vướng mắc vào bất kỳ hình mẫu nào cố định, chúng ta luôn thay đổi và chuyển động, chúng ta luôn không ngừng trải nghiệm, thử và tìm ra những bản thể rực rỡ nhất của mình. Sống là không hối tiếc quá khứ hay lo lắng về tương lai mà chính là tận hưởng trọn vẹn phút giây bạn đang nắm trong tay ngay khoảng khắc này.

“Girl, don’t affix yourself to any image. You are free to be anyone at any time.”