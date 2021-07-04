Tức vợ đi chơi không lo việc nhà, chồng 'xuống tay' tàn nhẫn: Ám ảnh tiếng la thất thanh trong đêm

Đời sống 04/07/2021 12:27

Nghe thấy tiếng la hét bên trong quán cà phê võng ở Bình Dương, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện nữ chủ quán nằm chết với nhiều vết thương trên cơ thể. Chẳng ai ngờ, hung thủ lại chính là người chồng.

Thông tin ban đầu từ Báo Công an TP.HCM, đêm 3/7, người dân sống tại khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) nghe tiếng la hét thất thanh tại quán cà phê võng do vợ chồng ông Nguyên Ngọc Minh (44 tuổi) và bà L.Th.L. (33 tuổi, quê An Giang) làm chủ.

Tức vợ đi chơi không lo việc nhà, chồng 'xuống tay' tàn nhẫn: Ám ảnh tiếng la thất thanh trong đêm - Ảnh 1

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PLO

Khi người dân chạy sang kiểm tra thì thấy ông Minh đi ra, vẫn cầm con dao dính máu trên tay. Còn bên trong nhà, chị L nằm chết với nhiều vết thương trên người.

Ông Minh sau đó tự đến công an đầu thú khai nhận vụ việc.

Tức vợ đi chơi không lo việc nhà, chồng 'xuống tay' tàn nhẫn: Ám ảnh tiếng la thất thanh trong đêm - Ảnh 2

Sau tiếng la thất thanh, hàng xóm kéo đến thì phát hiện người vợ đã tử vong - Ảnh: CAO

Tiếp nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, triển khai các công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Theo Báo Pháp luật Online, lời khai ban đầu của Minh cho biết hai vợ chồng người này mở quán cà phê bán. Tuy nhiên, người vợ thường xuyên đi chơi không chịu phụ giúp việc bán quán và công việc nhà.

Tức vợ đi chơi không lo việc nhà, chồng 'xuống tay' tàn nhẫn: Ám ảnh tiếng la thất thanh trong đêm - Ảnh 3

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Dân trí

Nhiều lần hai vợ chồng đã xảy ra mẫu thuẫn đến cãi vã. Tối 3-7, chị L. đi chơi về thì tiếp tục xảy ra mẫu thuẫn với chồng.

Lời qua tiếng lại, bực tức Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị L. khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Bi kịch này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các đôi vợ chồng về cách xử trí khi xảy ra mâu thuẫn với người bạn đời. Hãy tìm cách giải quyết sao cho phù hợp, tránh gây ra những hậu quả đau lòng.

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