Tụ tập ăn nhậu trong rừng Tràm khi đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhóm 21 người bị phạt 210 triệu đồng

21 người vào sâu trong rừng tràm mở tiệc nhậu, sau đó đăng lên MXH, khi tỉnh Long An đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Ngày 8/8, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã ra quyết định xét xử phạt hành chính với số tiền 210 triệu đồng đối với 21 người tổ chức ăn nhậu khi đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Nhóm 21 người tổ chức ăn nhậu trong rừng tràm rồi đăng lên Facebook. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 20/7, bà T.T.X ,ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Đã đăng lên facebook cá nhân nhiều hình ảnh một nhóm người tụ tập ăn nhậu trong rừng tràm tại địa phương. Đính kèm theo dòng chữ phản ánh trạng thái “tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng".

Từ thông tin trên, lực lượng chức năng xã Mỹ Quý Tây đã đi kiểm tra và phát hiện 21 người đang tụ tập ăn nhậu trong một cánh rừng ở địa phương nên lập biên bản vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng có liên quan thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Do địa phương đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nên cả nhóm mới rủ nhau vào rừng tổ chức tiệc nhậu.

Nhóm 21 người này đã bị lập biên bản xử lý hành chính theo quy định. Ảnh: Internet

UBND xã đã chuyển hồ sơ đề Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ xử phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng, tổng số tiền là 210 triệu đồng về vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

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